¿Nueva dupla televisiva? La química entre Stefano Navas y Virginia Limongi da de qué hablar

En el mundo de la televisión nacional, los ingresos o apariciones de nuevos talentos siempre despiertan rumores, y esta vez fue el turno de Stefano Navas, quien participó como invitado en el programa matutino “En Contacto”. Allí compartió pantalla con la presentadora Virginia Limongi, y la naturalidad con la que ambos se desenvolvieron frente a cámaras llamó la atención del público.

La interacción no pasó desapercibida y rápidamente encendió comentarios en redes sociales. Allí los televidentes destacaron no solo la complicidad que transmitieron, sino también el atractivo físico de ambos. Para muchos, se trató de una dupla fresca y diferente que dio un aire renovado al espacio televisivo.

Reacciones en redes sociales

Los usuarios en plataformas digitales no tardaron en expresar sus impresiones. “Muy lindos, le dan frescura al programa”, escribió una usuaria.

Incluso la presentadora Denisse Angulo se sumó a los elogios en vivo, calificando a Navas y Limongi como un “par de guapos”, lo que avivó aún más la conversación en torno a ellos.

Lo que dice Stefano Navas

Frente a los rumores de un posible romance, Navas fue claro en una entrevista posterior con Ecuavisa: su conexión con Virginia responde únicamente a coincidencias de vida. “Tal vez sea la edad o las circunstancias parecidas que atravesamos”, comentó entre risas, dejando en claro que su relación es estrictamente profesional, aunque no descarta que pueda surgir una amistad.

El contexto personal de ambos también alimenta la curiosidad de los televidentes. Virginia Limongi, ex Miss Ecuador 2018, confirmó recientemente su separación del modelo Cezar Augusto, con quien tiene una hija.

Por su parte, Navas reveló hace poco el fin de su relación con Andrea Iglesias, madre de su pequeño hijo. El joven recalcó que, a pesar de la ruptura, mantiene con ella un vínculo de respeto, por lo que ambos decidieron mantener la noticia en reserva hasta encontrar el momento adecuado para hacerla pública.

Rumores anteriores y aclaraciones

No es la primera vez que se relaciona a Stefano con alguien del medio. Meses atrás se lo vinculó con la bailarina Carolina Bravo, lo que incluso generó especulaciones sobre la razón de su ruptura con Iglesias. Sin embargo, el presentador negó rotundamente esa versión y aseguró que su separación ya tenía varios meses antes de que surgieran dichos rumores.

“Con la mamá de mi hijo siempre guardaré un cariño especial, al ser la madre de mi hijo. Lo más responsable entre dos personas que se quisieron es cuidarse mutuamente, incluso ya no estando juntos”, declaró en ese entonces.

Stefano Navas está disfrutando de la soltería

Pese a todo lo que se comenta en redes sociales, Navas enfatizó que está disfrutando de una etapa personal distinta, centrada en su trabajo y en su rol como padre. “Estoy solo, tranquilo y en una temporada de mi vida en la que quiero disfrutar de la soltería”, afirmó, dando por cerrado cualquier intento de vincularlo con alguien en la actualidad.