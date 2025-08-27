Novak Djokovic iguala récord de Federer con victoria en el US Open 2025

Novak Djokovic, séptimo del ranking ATP, derrotó al estadounidense Zachary Svajda (145°) este miércoles 27 de agosto de 2025 en el Arthur Ashe Stadium de Nueva York por 6-7 (5), 6-3, 6-3, 6-1, avanzando a la tercera ronda del US Open en busca de su 25° título de Grand Slam.

Un inicio complicado para Djokovic

El encuentro de segunda ronda comenzó con un Zachary Svajda sólido frente a Novak Djokovic. El estadounidense, de 22 años, mostró un juego agresivo y aprovechó la baja efectividad del serbio con su primer servicio (58% en el primer set. Svajda, sin lograr quiebres, llevó el set inicial a un tiebreak, donde Djokovic cometió cuatro errores no forzados, permitiendo al local ganar el parcial por 7-5 tras 60 minutos de juego.

En el segundo set, Djokovic ajustó su estrategia, elevando su porcentaje de primer servicio al 84% y logrando un quiebre clave en el sexto juego para igualar el marcador con un 6-3. El serbio comenzó a dominar desde la línea de fondo, acumulando 48 winners en el partido frente a los 39 de Svajda.

Svajda afectado por molestias físicas

El tercer set mostró a un Svajda más agresivo, buscando acortar los puntos debido a molestias musculares en sus piernas. Sin embargo, esta táctica resultó en errores no forzados (18 en el set), lo que permitió a Djokovic romper el servicio del estadounidense en el cuarto juego y ganar el parcial por 6-3. La merma física de Svajda se acentuó, limitando su capacidad para sostener el ritmo del serbio.

En el cuarto set, Djokovic capitalizó la debilidad de su rival, que apenas pudo competir por las visibles molestias. El serbio rompió el servicio en los juegos segundo, cuarto y sexto, cerrando el partido con un contundente 6-1 en 26 minutos. El encuentro, que duró 2 horas y 31 minutos, dejó a Djokovic con un total de seis quiebres frente a uno de Svajda.

Récord histórico y próximo desafío

Con esta victoria, Novak Djokovic alcanzó las 191 victorias en canchas duras a nivel de Grand Slam, igualando el récord de Roger Federer. El serbio, cuatro veces campeón del US Open (2011, 2015, 2018, 2023), mantiene un registro perfecto en segunda ronda en Nueva York, avanzando a la tercera ronda en sus 19 participaciones en el torneo.

Djokovic enfrentará en la tercera ronda al ganador del duelo entre el argentino Francisco Comesaña (54°) y el británico Cameron Norrie (35°). El sorteo de la tercera ronda se confirmará tras los partidos del jueves 28 de agosto, con duelos destacados como Jannik Sinner vs. Alexei Popyrin y Alexander Zverev vs. Jacob Fearnley.

US Open 2025

El US Open 2025, disputado en el USTA Billie Jean King National Tennis Center, es el último Grand Slam del año. Djokovic, con 24 títulos de Grand Slam, busca superar el récord histórico que comparte con Margaret Court. Por su parte, Svajda, que ingresó al cuadro principal tras superar la qualy, logró su segunda victoria en el main draw del US Open, tras su debut en 2021.

En otros resultados de la jornada, el argentino Tomás Martín Etcheverry (59°) cayó ante Jiri Lehecka (20°) por 3-6, 6-0, 6-2, 6-4 en 2 horas y 34 minutos. La segunda ronda continúa el 28 de agosto desde las 10h00 (hora de Ecuador) con partidos como Zizou Bergs vs. Jack Draper y Stefanos Tsitsipas vs. Daniel Altmaier.