«No soy fea»: Madeline Brewer, protagonista de la quinta temporada de ‘You’, habló sobre el acoso que recibió

La actriz estadounidense Madeline Brewer, de 33 años, denunció en una entrevista con la revista People el acoso en redes sociales que enfrentó tras interpretar a Brontë (Louise Flannery) en la quinta temporada de la serie ‘You’ de Netflix, estrenada recientemente.

Madeline, conocida por sus roles en “The Handmaid’s Tale” y “Orange Is the New Black”, explicó que no esperaba que su personaje, Brontë, una estudiante de literatura que desafía al protagonista Joe Goldberg, generara reacciones tan hostiles. “Seré honesta, no esperaba que a la gente le gustara Brontë, pero tampoco esperaba que me llamaran fea, porque no lo soy”, afirmó la actriz, destacando que los ataques se centraron en su físico más que en su actuación.

Madeline Brewer recibió comentarios misóginos

Madeline señaló que los ataques no solo reflejaban desagrado por su personaje, sino que también evidenciaban misoginia estructural en la cultura pop. “Pensaba que la mayor base de fans de este programa eran mujeres jóvenes, y nunca imaginé la cantidad de misoginia que me lanzarían”, dijo.

Los comentarios incluyeron insultos como “pareces un duende” o comparaciones despectivas con personajes de cuentos, según reportes en redes sociales. A lo que la actriz respondía: “Chica, relájate. No soy fea”, instando a los usuarios a separar su interpretación del personaje de su persona.

Contexto de la serie y el personaje

‘You’, protagonizada por Penn Badgley como Joe Goldberg, aborda temas como la misoginia y el culto a un homicida a lo largo de sus cinco temporadas. En la última, Brontë, interpretada por Madeline, se convierte en el interés amoroso de Joe, pero también en una figura clave que lo confronta, generando rechazo entre algunos fans.

“Creo que cuando la gente se enfrenta a esa deconstrucción de su héroe, se molesta. Les molesta especialmente que haya sido una mujer quien lo hizo. Y también era una mujer nueva, una mujer que quizá no les resultara atractiva”, señaló la histriónica.

Madeline Brewer ya sabía lo que era el acoso

La actriz reveló que no es la primera vez que enfrenta acoso. Durante su infancia, sufrió bullying y comentarios sobre la belleza la afectaron profundamente en el pasado. Sin embargo, gracias a la terapia y su madurez emocional, Madeline Brewer aseguró que ha aprendido a sobrellevar estas críticas. “Me siento muy agradecida de que esto no me haya ocurrido antes. Si hubiera pasado a los 25, me habría derrumbado porque aún no iba a terapia. Con 30 y pico, me da igual. Sabía que podía con ello”, confesó.