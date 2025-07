«No estoy listo»: Robbie Williams revela que su madre ya no lo reconoce debido a la demencia senil

El cantante británico Robbie Williams, de 51 años, reveló en una entrevista durante su Britpop Tour en Alemania que su madre, Janet Williams, de 84 años, ya no lo reconoce debido a la demencia senil.

La declaración busca visibilizar los desafíos familiares que vive el artista, incluyendo la salud de su padre y su suegra.

Robbie Williams vive una difícil situación

El artista explicó que su progenitora ya perdió la capacidad de reconocerlo, algo que lo afecta mucho. “Mi madre tiene demencia, ella ya no me reconoce, no sabe dónde está”, afirmó el cantante, añadiendo que “no está listo para esto”.

Williams también mencionó que esta situación lo ha llevado a reflexionar sobre su vida. “Es un lugar extraño, este sitio en el que nos encontramos, con 51 años, es muy extraño ser adulto”, expresó, destacando el impacto emocional de la enfermedad.

Salud de su padre y recuerdos compartidos

El cantante también habló sobre su padre, Peter Williams, conocido como Pete Conway, quien sufre de Parkinson y ya no puede salir de casa. “Mi papá tiene Parkinson y ya no puede salir de casa”, indicó, recordando cómo Peter solía unirse a él en el escenario.

“Solía salir al escenario a robarme el show y después se iba tras bambalinas a buscar una copa de vino tinto”, detalló, refiriéndose a su colaboración en shows pasados.

Williams, casado con Ayda Field, también abordó la salud de su suegra, Gwen Field, quien enfrenta lupus, Parkinson y cáncer. “Adoro y admiro a mi suegra, ella tiene tres enfermedades. Es la mujer más valiente y está luchando, luchando y luchando”, afirmó.

Robbie Williams sabía el reto que le esperaba

Robbie ya había dado declaraciones sobre la lucha de su madre contra la demencia, misma enfermedad que su abuela sufrió.

El intérprete aseguró que era consciente de que llegaría “ese día” en el que la mujer que le dio la vida no lo podría reconocer.

Sigue impulsando su carrera

A pesar de los retos personales, Robbie Williams continúa su carrera musical, con la gira Britpop Tour en 2025. Recientemente, se anunció su nominación a un título de caballero por su contribución a la música y la caridad, incluyendo la creación de Soccer Aid, que ha recaudado 106 millones de libras para UNICEF.

Uno de los principales promotores de Robbie Williams para recibir el título es el conductor del programa Radio 2 Breakfast, Scott Mills.

El conductor de la BBC de Londres, agregó que Williams se merece el premio no sólo por su contribución a la música, sino por el ejemplo de resiliencia frente a los problemas de adicción que enfrentó y superó, todo frente al ojo público. Lo cual lo convierte en “un verdadero ejemplo a seguir”, según Mills.