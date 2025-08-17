Nilson Angulo lidera al Anderlecht con dos asistencias en victoria por 2-0 ante FCV Dender

El extremo ecuatoriano Nilson Angulo fue la figura del partido al aportar dos asistencias en la victoria 0-2 del Anderlecht frente al FCV Dender EH, disputada este domingo 17 de agosto de 2025 en el Van Roystadion de Denderleeuw, Bélgica, por la cuarta jornada de la Jupiler Pro League, ayudando a su equipo a mantenerse en los primeros puestos.

El Anderlecht continúa su sólido arranque en la temporada 2025/2026 de la Jupiler Pro League, y gran parte de su éxito en el reciente encuentro ante el FCV Dender EH se debe al desempeño del joven atacante ecuatoriano Nilson Angulo. El partido, jugado como visitante, mostró la capacidad del jugador de 22 años para desequilibrar con su velocidad y visión de juego. Angulo fue sustituido al minuto 88, recibiendo el reconocimiento de los aficionados por su actuación destacada.

Los goles de Anderlecht

En el primer gol, al minuto 71, Angulo desbordó por la banda izquierda, avanzó hasta la línea de fondo y envió un centro preciso que el mexicano César Huerta convirtió en el 1-0. Trece minutos después, al minuto 84, el ecuatoriano demostró su inteligencia táctica al filtrar un pase desde el centro del campo hacia Thorgan Hazard, quien dribló a dos defensores y definió con un disparo cruzado para sellar el 2-0. Estas dos asistencias consolidan a Angulo como un elemento clave en el esquema ofensivo del Anderlecht.

El encuentro dejó al Anderlecht en el segundo lugar de la tabla con 9 puntos tras tres victorias y una derrota en las primeras cuatro jornadas, solo por detrás del Union Saint-Gilloise. Angulo, por su parte, suma 2 goles y 3 asistencias en 6 partidos disputados en la temporada 2025/2026, igualando ya su registro de goles de la campaña anterior en menos encuentros.

Un inicio de temporada prometedor

La temporada pasada, Angulo participó en 39 partidos con el Anderlecht, anotando 2 goles y brindando 3 asistencias. Su actual rendimiento indica una clara mejoría, especialmente en su capacidad para generar jugadas de peligro. En los seis partidos disputados hasta ahora, incluyendo compromisos de la Jupiler Pro League y la Conference League, el ecuatoriano ha mostrado consistencia como titular, siendo pieza fundamental en el esquema del entrenador Brian Riemer.

Además de su aporte en el encuentro ante el FCV Dender, Angulo también destacó en la tercera ronda de la Conference League, donde marcó un gol en la victoria 3-0 del Anderlecht frente al FC Sheriff el 7 de agosto de 2025. Este desempeño refuerza su creciente influencia en el equipo y su adaptación al fútbol europeo tras su llegada desde el LDU Quito en julio de 2022.

Próximos desafíos para el Anderlecht

El Anderlecht se prepara ahora para enfrentar al AEK Atenas en la última ronda previa de la Conference League, un partido programado para el jueves 21 de agosto de 2025 a las 13h00. Este encuentro será crucial para las aspiraciones del equipo en competiciones europeas, y se espera que Angulo continúe siendo una pieza clave en el ataque. Su capacidad para desbordar y asistir será fundamental ante un rival de mayor jerarquía.

Futbolistas ecuatorianos en Bélgica

Nilson Angulo no es el único ecuatoriano que brilla en la Jupiler Pro League. Jugadores como Kevin Rodríguez del Union Saint-Gilloise también han destacado, lo que refleja el creciente impacto del fútbol ecuatoriano en Bélgica. La presencia de Angulo en el Anderlecht, uno de los clubes más laureados del país, subraya el talento emergente de Ecuador en el escenario internacional. Su contrato con el club, vigente hasta el 30 de junio de 2027, asegura que el atacante seguirá teniendo oportunidades para consolidarse como referente.

El desempeño de Angulo también ha generado interés fuera de Bélgica. Según reportes, el Elche de La Liga mostró interés en ficharlo, pero el jugador expresó su compromiso con el Anderlecht, afirmando estar “99% seguro” de permanecer en el club para la temporada actual. Su enfoque está puesto en seguir creciendo con el equipo violeta y blanco.

Un futuro brillante por delante

Con solo 22 años, Nilson Angulo está demostrando que tiene el potencial para convertirse en una estrella del fútbol europeo. Su velocidad, técnica y capacidad para leer el juego lo convierten en un jugador versátil, capaz de desempeñarse tanto como extremo izquierdo como en posiciones más centrales. La Jupiler Pro League, conocida por ser una liga competitiva que impulsa talentos jóvenes, parece ser el escenario ideal para que Angulo continúe su desarrollo.

El próximo desafío ante el AEK Atenas será una oportunidad para que el ecuatoriano siga mostrando su calidad. Mientras tanto, su actuación ante el FCV Dender EH ha reforzado su posición como una de las figuras emergentes del Anderlecht y del fútbol ecuatoriano en Europa.