Nilson Angulo anota en la victoria 3-0 de Anderlecht ante Sheriff Tiraspol

Nilson Angulo, extremo ecuatoriano, anotó un gol en la victoria 3-0 de RSC Anderlecht sobre Sheriff Tiraspol este 7 de agosto de 2025 en el Lotto Park, Bruselas, en el partido de ida de los play-offs de la UEFA Conference League, acercando a su equipo a la fase de grupos.

Golazo de Angulo en el primer tiempo

Angulo, de 22 años, abrió el marcador al minuto 17 con una volea de derecha tras un centro de Ilay Camara, superando al portero Serghei Pascenco. El segundo gol llegó al 48’ por intermedio de Kasper Dolberg, quien definió tras una jugada colectiva iniciada por Yari Verschaeren. La goleada la cerró Yari Verschaeren a los 81′. Anderlecht dominó con un 62% de posesión frente a un Sheriff que apenas registró tres disparos al arco.

Pas mal. 1-0 Sporting. 🟣⚪ ▸ Volg de rest wedstrijd live via Mauve TV.📺 — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) August 7, 2025

Angulo, exjugador de Liga de Quito , jugó 77 minutos al ser reemplazado por César Huerta y completó tres de cuatro regates , además de ganar siete duelos , según estadísticas del partido. Trayectoria de Angulo en Anderlecht Nilson Angulo , nacido el 19 de junio de 2003 en Quito, se unió a RSC Anderlecht en 2023 tras destacar en Liga de Quito . En la temporada 2025-26 , el ecuatoriano ha disputado cuatro partidos en la Pro League belga , sumando un gol y una asistencia .

Su gol ante Sheriff es el segundo en competiciones europeas, tras anotar contra Slavia Praga en la Europa League 2024. Anderlecht, bajo la dirección de Besnik Hasi, mostró solidez defensiva con Marco Kana y Lucas Hey en la zaga, mientras Sheriff no logró capitalizar sus oportunidades.

La UEFA Conference League

Anderlecht, tras quedar eliminado en la tercera ronda previa de la Europa League ante Utrecht con un global de 2-7, busca clasificar a la fase de grupos de la UEFA Conference League.

El club belga, con tres victorias en sus últimos cinco partidos en la Pro League, lidera su grupo en la liga doméstica con siete puntos. Sheriff Tiraspol, campeón de la Copa de Moldavia 2024, cayó en la misma ronda de la Europa League y enfrenta un proceso de reestructuración con un nuevo entrenador.

El partido de vuelta se disputará el 14 de agosto en el Stadionul Sheriff de Tiraspol, Moldavia, donde Anderlecht buscará sellar su clasificación. El ganador de la serie avanzará a la fase de grupos, mientras que el perdedor quedará eliminado de competiciones europeas.

Próximos retos para ambos equipos

RSC Anderlecht enfrentará a Círculo Bruja el 10 de agosto en la Pro League, buscando mantener su invicto doméstico. Sheriff Tiraspol, con un registro de un empate y dos derrotas en sus últimos tres partidos, jugará contra Petrocub Hîncești en la Super Liga moldava el 11 de agosto.

Nilson Angulo, con su gol ante Sheriff, refuerza su candidatura para ser convocado a la selección ecuatoriana de cara a las eliminatorias al Mundial 2026. Su desempeño en Europa, con un promedio de 6.9 en la escala Sofascore, lo posiciona como una figura emergente del fútbol tricolor.

El encuentro en Tiraspol será crucial para ambos equipos. Anderlecht, con la ventaja de 3-0, buscará administrar el resultado, mientras Sheriff intentará remontar en casa.