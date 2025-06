Ni ola de frío ni La Niña: las temperaturas bajas son normales y el frío continuará

El oceanógrafo y exdirector del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN), Juan José Nieto, analiza las razones detrás de las bajas temperaturas en la costa ecuatoriana, descarta la influencia de La Niña o Niña Modoki y detalla las proyecciones climáticas para los próximos meses, aclarando las condiciones típicas de la temporada y sus efectos en el país.

¿A qué se deben las bajas temperaturas en la costa? Hasta hace unos días había rumores de una Niña Modoki o una ola de frío…

Esto se debe a la transición climática típica de esta época, cuando empieza nuestro verano y la corriente de Humboldt, que es fría, baña las aguas del mar ecuatoriano. Las temperaturas están apenas medio grado por debajo de lo esperado, pero eso es insignificante. No hay evidencia de una Niña Modoki ni de una ola de frío atípica. Es simplemente el ciclo normal de la temporada.

¿Entonces estas temperaturas son normales para la época? ¿Qué podemos esperar en los próximos meses?

Sí, son normales, aunque puedan sentirse atípicas tras meses más cálidos. De aquí a julio, agosto y septiembre, que son los meses más fríos en la costa, seguiremos sintiendo este frío. En la costa, como en Guayas o Manabí, esperamos días nublados y posibles lloviznas, producto del aire frío y húmedo del mar.

¿De cuántos grados estamos hablando en promedio? ¿Cómo varían en las ciudades de la costa?

En el sur, como en El Oro, el promedio diario es de unos 21 grados, mientras que en el norte, como en Esmeraldas, es de unos 24 grados. En Manabí, estaríamos en unos 23 grados. Estos son promedios diurnos, porque en la noche baja y durante el día sube. En tierra, las temperaturas varían más, pudiendo llegar a 28 o 29 grados en el día y bajar a 18 o 19 en la noche. El mar es más estable, con variaciones de 3 a 4 grados.

¿Por qué sentimos más frío ahora? La gente dice que este año se siente más frío que el anterior. ¿Es solo percepción?

Sí, exacto. Traemos todavía en la memoria lo que pasamos hace unos meses, de que el calor realmente estuvo fuerte y esa transición se está dando bastante rápido, pero no es nada atípico. Venimos de meses muy cálidos, con temperaturas de 35, 36 o hasta 38 grados en algunos días. Ahora, estamos en 27 o 28 grados durante el día y 19, 20 o 21 en la noche. Entonces sí se siente, porque es una transición un tanto brusca, pero más que todo sensación, no porque haya algún problema o alguna cosa atípica, ni en el mar ni en ningún lado.

Mencionó lloviznas. ¿Qué condiciones generan estas precipitaciones ligeras?

Las lloviznas ocurren porque el aire frío y húmedo del mar se encuentra con masas de aire más cálidas en la costa. Esto genera días nublados y, en algunos casos, lloviznas ligeras, que la gente puede percibir como lluvia, pero no son fuertes. Son típicas de esta época y no representan nada fuera de lo común.

Sobre los rumores de La Niña, ¿hay alguna probabilidad de que se presente este año?

Según los pronósticos, hay una ligera probabilidad de que ésta se pueda dar, pero es muy baja. Y creería que no, que durante este año al menos, durante todo el año, vamos a estar en condiciones típicas. Entonces eso es, meses fríos para nosotros: julio, agosto, septiembre, octubre, fríos en esos niveles, entre 19 a 28 por ahí, en promedio. Y ya en noviembre, a mediados de noviembre, empezará a calentarse un poquito más para ya entrar diciembre otra vez al calor que estamos acostumbrados.

¿Y qué hay de la Niña Modoki que se mencionó a inicios de año? ¿Tuvo alguna influencia?

A inicios de año, se habló de una Niña Modoki porque el mar ecuatoriano no se enfrió como en una Niña clásica, sino que se mantuvo en temperaturas normales o un poco más cálidas, mientras el enfriamiento ocurrió en el Pacífico central. Esto provocó lluvias más intensas de lo esperado, porque el mar no estaba lo suficientemente frío para suprimirlas.

¿Cómo se compara la temperatura del mar con la de la tierra?

La temperatura del mar es más estable, variando entre 3 y 4 grados entre día y noche, mientras que en tierra es más variable. En tierra, puede llegar a 28 o 29 grados durante el día y caer a 18 o 19 en la noche. El mar, al ser más estable, influye directamente en el aire costero, haciendo que sintamos más el frío cuando el mar está frío.

¿Qué escenario podemos esperar para el invierno, especialmente en términos agrícolas o de sequía?

Esperamos un verano típico, pero de los más fríos, no de los más cálidos. Ahora, el tema que nos preocupa siempre con la lluvia, últimamente mejor dicho, es que vayan a alimentar o no los embalses. Entonces, sí puede que el estiaje de este año sea similar, tal vez no tan acentuado como el año pasado.

¿No hay señales de El Niño o La Niña para el resto del año?

No, no hay señales de El Niño ni La Niña. O sea, tendríamos nuestros cambios a estaciones normales, sería un invierno o verano normal.

Hablando del invierno que viene, ¿qué escenario podemos esperar en la costa? ¿Será tan fuerte como el último?

Sin El Niño ni La Niña, el invierno será típico, posiblemente menos intenso que el pasado, que tuvo lluvias fuertes e inundaciones. Nuestros inviernos en la costa son tradicionalmente intensos, con lluvias fuertes y posibles deslaves, pero no esperamos extremos como los de hace poco. La influencia de la Niña Modoki no estará presente según los pronósticos.

¿Qué impacto tienen estas condiciones frías en la salud o el entorno?

En esta época fría, es común usar suéter y prepararse para enfermedades respiratorias como gripes, porque el polvo del invierno se esparce con el viento. Son condiciones típicas de la temporada, y la gente debe tomar precauciones, especialmente en la costa, donde el frío y la humedad favorecen estos problemas.

Finalmente, ¿qué recomendaciones haría a los gobiernos locales para enfrentar estos patrones climáticos?

Siempre insisto en que los gobiernos seccionales deben atender los temas de drenaje, reforzar los caudales de los ríos y estabilizar laderas. Las lluvias intensas y los deslaves son recurrentes en nuestros inviernos, y estas medidas preventivas son clave para mitigar inundaciones y otros problemas.