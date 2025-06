Nayib Bukele cuestiona a organizaciones de DD. HH. por silencio ante baja de homicidios

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, criticó a organizaciones de derechos humanos por no reconocer la reducción de homicidios en el país. En un mensaje publicado en redes sociales, Bukele señaló que estos grupos no consideran el derecho a no ser asesinado, violado o agredido como un derecho humano. El Salvador registró una tasa de homicidios de 2.4 por cada 100 mil habitantes en 2023, una de las más bajas de América Latina.

La declaración del mandatario se produjo en respuesta a una publicación que destacaba la caída de la violencia en El Salvador. Allí se indicaba que los homicidios disminuyeron de 38 por 100 mil en 2019 a 7.8 en 2022, según datos oficiales. Bukele atribuyó este logro al régimen de excepción implementado desde marzo de 2022, que ha permitido la detención de más de 85 mil presuntos pandilleros.

Nayib Bukele ha sido cuestionado por la oposición

El régimen de excepción suspende derechos constitucionales como el acceso inmediato a un abogado. Esta medida la renueva mensualmente el Congreso salvadoreño. El régimen de excepción se instauró tras un pico de violencia que dejó 87 asesinatos en un fin de semana, atribuido a pandillas como MS-13 y Barrio 18. Desde entonces, las autoridades reportan una disminución del 70% en homicidios en 2023, con 154 casos frente a 495 en 2022.

Las extorsiones, un delito que afectaba a comunidades y negocios, han disminuido significativamente, según el Ministerio de Justicia y Seguridad. Sin embargo, organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado violaciones de derechos humanos durante el régimen. Han incluido también detenciones arbitrarias, torturas y al menos 235 muertos en custodia estatal hasta febrero de 2024.

Era uno de los países más violentos del mundo

Estas críticas han generado tensiones con Nayib Bukele, quien sostiene que las medidas han devuelto la seguridad a los salvadoreños. Aquello ha permitido a familias recuperar espacios públicos antes controlados por pandillas. El Salvador, que en 2015 tuvo una tasa de homicidios de 105 por 100 mil habitantes, era considerado uno de los países más violentos del mundo.

La popularidad de Bukele, con un 80% de aprobación según encuestas recientes, se basa en gran medida en estos resultados. Aquella situación ha atraído la atención de líderes regionales en países como Ecuador y Honduras, donde se exploran políticas similares. El presidente también ha enfrentado cuestionamientos por supuestas negociaciones previas con pandillas.

Nayib Bukele ha negado estas acusaciones. Mientras tanto, la Policía Nacional Civil intensifica operativos en barrios de alto riesgo. El gobierno planea mantener el régimen de excepción hasta neutralizar por completo a las pandillas, según el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.