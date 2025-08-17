Naufragio de una barcaza en el noroeste de Nigeria, deja a más de 40 personas desaparecidas

Al menos 40 personas se encuentran desaparecidas tras el naufragio ocurrido este domingo 17 de agosto, de una barcaza en el estado nigeriano de Sokoto, en el noroeste del país. Las autoridades de emergencia han confirmado esta situación, marcando un nuevo incidente en las aguas de la región. El hecho ha generado una respuesta inmediata por parte de las organizaciones responsables de la seguridad.

La Agencia Nacional para la Gestión de Emergencias, conocida como NEMA, ha activado un mecanismo de respuesta inmediata tras recibir informaciones sobre el incidente. Una embarcación que transportaba a más de 50 pasajeros volcó mientras navegaba hacia el mercado de la localidad de Goronyo. Este evento ocurrió en las primeras horas del día, según los reportes iniciales.

Operaciones de rescate en marcha

En su última actualización en su página de Facebook, la NEMA confirma que solo una decena de personas han sido rescatadas hasta el momento. Las labores de salvamento continúan en la zona afectada, buscando localizar a los desaparecidos. La agencia ha detallado que las operaciones están en curso para atender esta emergencia.

NEMA, en colaboración con autoridades locales y los servicios de emergencia, está intensificando las operaciones de búsqueda y rescate para localizar a las personas desaparecidas. El comunicado de la organización destacó la coordinación entre las partes involucradas para gestionar la situación. Este esfuerzo se realiza con el objetivo de cubrir la mayor área posible en el río.

Incidentes en Aguas Nigerianas

Los incidentes de naufragio en Nigeria son recurrentes, especialmente en regiones como Sokoto, donde las condiciones de las embarcaciones y la falta de regulaciones contribuyen a estos eventos. En los últimos años, el país ha enfrentado múltiples casos similares, como el ocurrido en mayo de 2023 en el estado de Sokoto. Ese incidente dejó al menos 15 muertos tras el vuelco de un bote con 36 pasajeros.

Según datos históricos, la temporada de lluvias aumenta la frecuencia de estos accidentes debido a las corrientes fuertes y la sobrecarga de las barcazas. En octubre de 2024, un naufragio en el estado de Niger dejó más de 100 personas desaparecidas tras un bote con capacidad para 100 transportar cerca de 300. Las autoridades locales han trabajado con NEMA en operaciones de rescate en cada caso.

El gobierno nigeriano ha intentado implementar medidas de seguridad, pero la falta de recursos y personal limita las acciones preventivas. En 2022, un accidente en Sokoto cobró la vida de 29 personas, destacando la vulnerabilidad de las rutas fluviales. Estos eventos reflejan la dependencia de las comunidades locales de las embarcaciones para el transporte y comercio.