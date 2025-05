Natalie Portman: “Los Oscar 2011 fueron un desafío”, dijo refiriéndose a las bromas que hicieron de su embarazo

Natalie Portman, ganadora del Oscar por Black Swan, reveló en el podcast Dish from Waitrose que en los Oscar 2011, embarazada de cuatro meses de su hijo Aleph, sufrió comentarios ofensivos sobre el tamaño de su vientre, lo que hizo la experiencia “difícil”. Las bromas de colegas la marcaron mientras celebraba su triunfo.

En febrero de 2011, Natalie Portman, entonces de 29 años, brilló al ganar el Oscar a Mejor Actriz por su papel en Black Swan. Pero la noche no fue solo de aplausos. Embarazada de su primer hijo, Aleph, ahora de 13 años, la actriz enfrentó comentarios incómodos. “Todos decían: ‘¡Vas a reventar!’ o ‘¡Espero que no des a luz en la alfombra roja!’”, contó en el podcast Dish from Waitrose con Nick Grimshaw y Angela Hartnett. “Yo decía: ‘¡Aún me faltan cinco meses!’”.

Portman, que se sentía “enorme” a pesar de estar en el segundo trimestre, bromeó diciendo que era “probablemente la única actriz comiendo camino a los Oscar”.

El desafío de Portman: estar sobria

Además de las bromas, Portman enfrentó otro reto: mantenerse sobria en un evento donde “todos estaban bebiendo”. “Fue duro”, admitió, riendo, en el podcast. La atención constante y el estrés de la temporada de premios, combinados con su embarazo, hicieron que la experiencia fuera abrumadora. “Estar en tacones y subir escaleras fue toda una aventura”, agregó, recordando la dificultad de moverse con su embarazo.

La experiencia de Portman no es aislada. Otras actrices, como Catherine Zeta-Jones y Rachel Weisz, han asistido a los Oscar embarazadas y enfrentaron escrutinio similar. La presión sobre las celebridades para lucir perfectas en la alfombra roja a menudo se intensifica durante el embarazo. Portman, quien también estuvo nominada en 2017 por Jackie pero no asistió debido a su avanzado embarazo con su hija Amalia, ahora de 7 años, ha aprendido a reírse de esos momentos.

Lecciones de una madre

Madre de Aleph y Amalia con su exesposo Benjamin Millepied, Portman reflexionó sobre cómo la maternidad la mantuvo centrada. “El embarazo fue una protección contra todo el alboroto”, dijo a Entertainment Weekly en 2011. Ahora, a sus 43 años, la actriz se enfoca en criar a sus hijos y disfrutar de su carrera, como en su reciente papel en May December, que genera rumores de otra nominación al Oscar.

La alfombra roja bajo escrutinio

La controversia resalta el lado menos glamoroso de Hollywood. Las bromas sobre el cuerpo de Portman reflejan una cultura que a menudo juzga a las mujeres, incluso en sus momentos de triunfo. Comparado con casos como el de Annette Bening, quien también enfrentó presión en los Oscar mientras estaba embarazada, el relato de Portman invita a reflexionar sobre el respeto en la industria. ¿Cambiará Hollywood su mirada? Por ahora, Portman sigue adelante, riendo, pero sin olvidar.