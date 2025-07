Nadia Mejía y Mara Topic despejan rumores de rivalidad tras Miss Universo Ecuador 2025

Durante mucho tiempo, los seguidores del Miss Universo Ecuador alimentaron la idea de una supuesta rivalidad entre Mara Topic, ganadora en 2024, y Nadia Mejía, quien quedó como primera finalista en esa edición. Sin embargo, con la reciente coronación de Nadia como Miss Universo Ecuador 2025, las dos protagonistas decidieron hablar con claridad y sinceridad. Así desmintieron cualquier conflicto serio entre ellas.

Entre rumores, especulaciones y un gesto inesperado

Los rumores surgieron desde que se conoció que Mara Topic estuvo ausente durante varios minutos en el certamen anterior, supuestamente “encerrada” en el baño. Aunque después se aclaró que se trató de un problema con su vestido, los comentarios no se detuvieron. Las redes sociales y los pasillos del concurso se llenaron de teorías que apuntaban a una posible tensión entre ambas.

Pero apenas minutos después de conocerse el triunfo de Nadia Mejía, Mara decidió hablar sin rodeos ante las cámaras del programa Los Hackers del Espectáculo. Con serenidad, reconoció que pudo haber existido algún momento incómodo. “Tal vez sí hubo una fricción, por rumores y por cosas así, pero yo soy una reina, y Dios me ha puesto mucho amor en el corazón”, explicó.

Mara quiso dejar claro que más allá de cualquier malentendido, su deseo era que Nadia afrontara su reinado con fortaleza y gracia: “Hablé por cada una de ellas, Nadia incluida, y le dije que por favor, que si es que esto es para ella, que lo lleve con mucha dignidad, le pedí a Dios que la bendiga muchísimo”, dijo ante las cámaras.

Mara dio un consejo para todas las candidatas

En su intervención, Mara Topic también aprovechó para enviar un mensaje a las participantes que no lograron el título, recordándoles que un resultado en el escenario no define su valor personal. “Esto no las define, lo que las define es lo que Dios tiene para ellas y lo que ellas creen de sí mismas”, expresó, demostrando que, para ella, lo más importante es la confianza interna y la fe.

El gesto de Topic mostró una faceta más humana, alejada de la imagen de frialdad que algunos seguidores le habían atribuido. Con su reinado finalizado, dejó ver que el camino de una reina no siempre está libre de críticas o malentendidos.

Nadia Mejía rompe el silencio y apuesta por la reconciliación

Por su parte, Nadia Mejía también decidió hablar sobre lo que realmente ocurrió entre ellas. En una entrevista posterior, compartió detalles de una conversación privada que mantuvieron momentos antes de subir al escenario. Según relató, ambas se miraron a los ojos y decidieron dejar atrás cualquier rumor: “Hay rumores, pero la verdad es que tú y yo somos hijas de Dios, y eso no puede existir. Vamos a tener libertad, te deseo lo mejor”, recordó haberle dicho a Mara.

Nadia reconoció que no existió un hecho concreto que provocara distanciamiento, sino que fueron “simplemente chismes” que crecieron fuera de control. Y aunque prefiere no centrarse en lo ocurrido en 2024, enfatizó que su relación con Mara está hoy en buenos términos: “Ella me abrazó y me dijo: ‘Que Dios te bendiga’. Realmente no hubo nada específico que provocara nuestra separación. Solo fueron rumores”, aclaró.

Un futuro incierto, pero lleno de ilusión

Mientras Nadia inicia su camino como Miss Universo Ecuador 2025, Mara Topic reflexiona sobre sus próximos pasos tras despedirse de la corona. Cuando le preguntaron si buscará una carrera en televisión o regresará a vivir fuera del país, respondió con humor: “Tal vez la segunda vez la pegue ganándome un Oscar”.

Aunque no confirmó detalles, dejó entrever su interés en proyectos relacionados con el cine, la dirección y la escritura de guiones. Un giro que muestra su versatilidad y el deseo de reinventarse más allá de los concursos de belleza.

Más allá de la competencia

Las declaraciones de ambas reinas cierran así un capítulo de especulaciones que duró más de un año. Con sus palabras, demostraron que la rivalidad no siempre es real y que la sororidad puede imponerse incluso en un mundo tan competitivo como el de los certámenes de belleza.

Para Nadia Mejía y Mara Topic, el mensaje es claro: lo que realmente importa no es la corona, sino la forma en que cada una asume el reto de representar a su país, con empatía, respeto y la voluntad de avanzar sin rencores.