Nadia Mejía rompe el silencio tras su coronación: “El 95% de Ecuador está conmigo”

Nadia Mejía, quien acaba de hacer historia al alzarse con la corona de Miss Universo Ecuador 2025, ofreció sus primeras declaraciones en un espacio televisivo tras su victoria. Lejos de evitar los temas que han generado polémica, la modelo se presentó segura, acompañada de su madre, y con la determinación de contar cómo ha vivido estos días marcados por emociones encontradas.

Un inicio de reinado entre elogios y controversias

La entrevista se realizó en el set del programa Los Hackers del Espectáculo, apenas 48 horas después de la gala final. Entre sonrisas y palabras sentidas, Nadia reconoció que está recibiendo muestras de cariño de todo el país, pero también mensajes de odio. Según sus palabras, estos “son parte de la realidad” cuando se está expuesta ante la opinión pública.

“Estoy recibiendo muchísimo amor y me siento súper agradecida por eso, pero también estoy recibiendo odio. Eso es normal. No solo en el mundo de una Miss, sino en el mundo en general”, reflexionó Nadia con serenidad, dejando claro que no planea enfocarse en los detractores.

Su sinceridad sorprendió a más de uno, pues desde el inicio del certamen hubo voces que cuestionaron su participación, especialmente después de que el año pasado quedara como primera finalista y algunos seguidores reclamaran falta de renovación en la competencia.

Fe, autenticidad y una respuesta firme a las críticas

A lo largo de la conversación, la reina enfatizó que no pretende complacer a todo el mundo, sino que se siente comprometida con su misión personal y con transmitir un mensaje auténtico. Con firmeza, dijo: “No voy a complacer a los demás, eso no existe. Voy a abrigar la luz de Dios, voy a compartir quién es Nadia, mi esencia. O eres parte de mi equipo… o bye bye”.

Este fragmento de la entrevista generó reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios elogiaron la seguridad con la que Mejía defendió su postura, demostrando que está lista para enfrentar la presión mediática y las expectativas que acompañan al título.

Lejos de proyectar una imagen distante, la reina mostró su lado más humano, reconociendo que detrás de la corona hay emociones, miedos y un fuerte sentido de responsabilidad.

El amor por Ecuador como motor

Más allá de la polémica, Mejía no perdió la oportunidad de agradecer a quienes la han apoyado desde el inicio. “El 95% de Ecuador está conmigo”, dijo entre risas que rompieron la tensión en el estudio, provocando aplausos de los presentes.

Con evidente emoción, añadió: “Mira, Ecuador, los amo con todo mi corazón. Amo mi país. Tú no puedes imaginar mi amor por mi país. Y voy a compartir eso este año juntos”.

Estas palabras reflejaron su deseo de que su reinado trascienda el ámbito de la belleza y se convierta en una oportunidad para mostrar su amor y compromiso con Ecuador.

Nadia Mejía piensa en un estilo diferente de reinar

La aparición de Nadia Mejía marcó un cambio en la narrativa que la rodeaba. En vez de guardar silencio o responder con evasivas, eligió la transparencia, reafirmando su fe y su carácter.

En el mismo espacio televisivo, la madre de Nadia también intervino brevemente, destacando la fortaleza que ha visto en su hija desde que era pequeña, describiéndola como una joven que “no se deja doblegar por el miedo”.

Este apoyo familiar se suma al respaldo de miles de seguidores que, a través de redes sociales, han compartido mensajes de orgullo y felicitaciones.

Lo que viene para Nadia Mejía

Con la banda recién puesta, Nadia ya piensa en su preparación para el Miss Universo 2025. Además de entrenamientos de pasarela, oratoria y cultura general, su equipo planea intensificar el trabajo social que la candidata ya venía realizando antes de coronarse.

Nadia ha expresado que su prioridad será representar con dignidad y autenticidad a Ecuador, sin perder su esencia ni dejarse afectar por los comentarios negativos que circulan inevitablemente en el mundo digital.