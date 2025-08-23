Nace el hijo de Angie Palacios y Bryan De Jesús, figuras del deporte ecuatoriano

La medallista olímpica ecuatoriana Angie Palacios confirmó este viernes el nacimiento de su primer hijo, tras compartir la noticia a través de sus redes sociales. El bebé, fruto de su unión con el futbolista Bryan De Jesús, actual jugador de El Nacional, llegó al mundo en la capital ecuatoriana, marcando un nuevo capítulo en la vida personal de la destacada deportista.

Angie Palacios celebra su nueva etapa como madre

Angie Palacios, quien se consolidó como una de las figuras del deporte ecuatoriano tras obtener una medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024, había hecho público su embarazo el pasado 19 de marzo de 2025. Desde entonces, la atleta detuvo temporalmente sus entrenamientos y competencias para enfocarse en la maternidad, una etapa que, según indicó entonces, asumía con total compromiso y emoción.

La noticia del nacimiento fue recibida con entusiasmo por sus seguidores y fanáticos del deporte nacional, quienes inundaron sus publicaciones con mensajes de felicitación y muestras de cariño. Palacios compartió una fotografía junto al recién nacido, pero ocultó el rostro del bebé.

Una pareja destacada en el deporte ecuatoriano

El padre del bebé es Bryan De Jesús, delantero ecuatoriano que actualmente milita en Club Deportivo El Nacional. La pareja contrajo matrimonio en 2024, consolidando una relación que ha sido acompañada de logros tanto en el ámbito personal como profesional.

La combinación entre dos figuras del deporte ecuatoriano ha generado atención mediática, y ahora ambos comparten la experiencia de ser padres por primera vez. La noticia ha sido destacada en medios nacionales por representar un momento de alegría para dos deportistas con trayectoria en disciplinas distintas, pero con el mismo compromiso por el país.

Angie Palacios, referente de la halterofilia femenina

Con apenas 24 años, Angie Palacios ha sido protagonista del crecimiento de la halterofilia ecuatoriana. En los Juegos Olímpicos de París 2024, logró una histórica medalla para el país, consolidándose como una de las principales representantes femeninas del levantamiento de pesas a nivel internacional.

Su nombre se suma al de otras figuras de esta disciplina como Neisi Dajomes, su hermana, también medallista olímpica. La maternidad no significa un retiro para Palacios, quien ha expresado su intención de regresar a las plataformas una vez cumplida esta etapa.

Futuro deportivo y regreso a la competencia

Aunque no se ha anunciado una fecha exacta para su retorno, se espera que Palacios retome los entrenamientos en los próximos meses con la mirada puesta en los Juegos Panamericanos y el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

La llegada del hijo de Angie Palacios y Bryan De Jesús marca un momento especial en la vida de dos figuras del deporte nacional. Mientras Palacios se consolida como símbolo de esfuerzo y superación en el ámbito deportivo, también inicia su camino en la maternidad, inspirando a nuevas generaciones tanto dentro como fuera de las plataformas.