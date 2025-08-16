COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Deportes
Fútbol Liga Pro A

Mushuc Runa termina sequía de 13 partidos sin victorias al vencer a Aucas en la Liga Ecuabet 2025

Mushuc Runa logró un 1-0 contra Aucas en la fecha 25 de la Liga Ecuabet 2025, rompiendo una racha de 13 partidos sin ganar, gracias a Luis Arce.
Mushuc Runa termina sequía de 13 partidos sin victorias al vencer a Aucas en la Liga Ecuabet 2025. (API)
Mushuc Runa termina sequía de 13 partidos sin victorias al vencer a Aucas en la Liga Ecuabet 2025. (API)

Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

Mushuc Runa venció 1-0 a Aucas en el estadio Echaleche, en Ambato (Tungurahua) durante la fecha 25 de la Liga Ecuabet 2025. Este triunfo, tras 13 partidos sin victorias, fue clave para su permanencia. Luis Arce marcó al minuto 72, con un disparo desde fuera del área que superó a Hamilton Piedra.

El primer tiempo mostró dominio de Aucas, que generó oportunidades, pero Rodrigo Formento y la defensa local evitaron goles. El marcador quedó en cero al descanso. En la segunda mitad, Mushuc Runa ajustó su estrategia, encontrando el gol decisivo.

Un resultado importante para Mushuc Runa

Tras el gol, Aucas intentó empatar, pero la defensa del equipo tungurahuense resistió. Paúl Vélez, técnico, valoró los tres puntos como esenciales para la lucha por la permanencia. El equipo sumó 20 puntos, quedando último, mientras Aucas, con 38, se mantuvo cuarto, necesitando mejorar su eficacia ofensiva.

Este resultado marca un cambio para Mushuc Runa, aunque aún enfrenta desafíos. Aucas, pese a la derrota, sigue en zona de clasificación, con tareas pendientes. La victoria ofrece esperanza al Ponchito, pero la permanencia requerirá más esfuerzos. Aucas debe ajustar su juego para mantener su posición.

