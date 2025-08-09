COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Deportes
Fútbol Liga Pro A

Mushuc Runa sufre una derrota clave ante Libertad y complica su situación en la LigaPro

Dos penales sentenciaron el encuentro a favor del club visitante, mientras que Mushuc Runa no logró remontar, pese al empuje local y al cambio de DT. La próxima fecha será vital para ambos equipos en su búsqueda por escalar posiciones.
Elías Sánchez

Mushuc Runa continúa en una racha negativa tras perder 1-2 contra Libertad, en un partido correspondiente a la Fecha 24 de la LigaPro disputado en el estadio Olímpico de Riobamba, este sábado 09 de agosto del 2025. El equipo local intentaba dejar atrás su mal momento, pero no logró escapar de otra caída, pese a la conducción del nuevo entrenador Paúl Vélez. El encuentro mostró un dominio inicial de Libertad que se tradujo en goles tempranos, sin que Mushuc Runa pudiera establecer su juego.

El primer tiempo presentó un escenario complicado para Mushuc Runa, que enfrentó con expectativa anotar y quedarse con los puntos, pero Libertad golpeó primero. Wilter Ayoví abrió el marcador a los 13 minutos, poniendo en desventaja al equipo de Riobamba, donde, además, el frío ambiente acentuó la dificultad para los locales. Aunque Mushuc Runa intentaba generar peligro, la defensa de Libertad fue sólida y complicó la concreción de jugadas claras para el ‘Ponchito’. Sobre el final de esta etapa, un penal a favor de Mushuc Runa permitió que Ángel Gracia anotara, empatando momentáneamente el partido.

Libertad aprovecha dos penales y mantiene la ventaja frente a Mushuc Runa

En el segundo tiempo, Libertad consiguió su segundo gol tras otro penal cobrado en su favor, que Eber Caicedo transformó en gol al minuto 59. Esta segunda anotación significó un golpe importante para Mushuc Runa, que vio cómo las opciones para revertir el resultado se iban agotando. El equipo dirigido por Paúl Vélez trató de reaccionar, pero los cambios efectuados no lograron influir en el marcador ni en la dinámica de juego.

Mushuc Runa tuvo una nueva oportunidad desde el punto penal para empatar el partido, pero Joaquín Vergés erró el remate, desaprovechando una chance clave. Por otro lado, Libertad contó con una gran actuación de su portero Leonel Nazareno, quien con sus atajadas y dominio en las jugadas aéreas evitó que Mushuc Runa anotara más goles. Así, Libertad mantuvo la ventaja y se quedó con los tres puntos, dejando al equipo de Riobamba en una posición compleja para las próximas fechas.

Próximos desafíos para Mushuc Runa y Libertad en la LigaPro

De cara a la próxima jornada de la LigaProMushuc Runa enfrentará a Sociedad Deportiva Aucas con la urgencia de una victoria para salir de la mala racha. Mientras tanto, Libertad visitará a Universidad Católica, en un partido que podría ser crucial para sus aspiraciones de clasificación. Ambos equipos tendrán la oportunidad de mejorar su posición en la tabla si aprovechan estos compromisos.

La derrota confirma que Mushuc Runa tiene problemas para levantarse y consolidar un desempeño regular bajo el mando de Paúl Vélez. La aparición de los penales en el partido define que la fortaleza mental y la precisión en momentos clave resultan decisivos para evitar derrotas. Tanto el equipo local como Libertad deberán ajustar detalles para lo que resta del torneo y mantener la intensidad necesaria para alcanzar sus objetivos.

