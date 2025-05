Municipio de Portoviejo adeuda a proveedores por obras desde la anterior administración

El Gobierno Nacional adeuda 4,7 millones de dólares por las alícuotas de dos meses, al Municipio de Portoviejo. El retraso de los pagos también ha generado deudas con los proveedores del municipio, que bordea el mismo valor.

El alcalde Javier Pincay, dijo que la deuda es por las alícuotas de diciembre del 2024, que es de 2,2 millones de dólares, y por la del mes de abril, que es de $2,5 millones. La alícuota de diciembre, el Ministerio de Economía y Finanzas pretendía pagar con bonos, lo que no fue aceptado por Pincay. «No voy a permitir que Portoviejo pierda, porque si yo hablo con el proveedor, no me van a aceptar bonos», señaló.

La propuesta del alcalde de Portoviejo, fue negociar la deuda de ese mes. Anunció que será pagado con un préstamo, por lo que quedará pendiente los $2,5 millones por la alícuota de abril.

Retraso con proveedores

Pincay reconoció que esto ha generado retraso en el pago a los proveedores y están cancelando por partes. «Les estamos dando incentivos para que entiendan que la situación económica no es tan fácil. Gracias a Dios nos entienden», señaló.

Pero la deuda que tiene el Municipio de Portoviejo con los proveedores no es reciente. Pese a que no se reveló los montos, Pincay indicó que hay obras de la administración anterior que aún adeudan y que esperan ir pagando de a poco.

De hecho, los retrasos de las alícuotas también han afectado a ciertas empresa municipales. La concejal Sara Fernández, quien preside la comisión de presupuesto, dijo que desde el 5 de mayo iniciaron las reuniones con los gerentes de las empresa públicas para conocer los planes operativos anuales y sus presupuestos.

Dos empresas con transferencias pendientes

En las reuniones conocieron los problemas de liquidez que enfrentan las empresas como Portoparques. «La tasa de desechos les está ayudando a capitalizarse, pero requieren recursos municipales», señaló Fernández, al mencionar que las transferencia del Gobierno Central, dilatan la transferencias a las empresas municipales.

Esto, indicó, que también ha ocasionado que Portoparques no puede cumplir con el pago a los proveedores. «Hay gente a las que se les debe del año pasado, pero también hemos conversado con ellos y son temas pendientes que tenemos que ver», precisó.

Las transferencias del municipio a Portoparques están pendientes desde el 2024, mientras que Portocomercio también tiene algunos valores pendientes, señaló Fernández. Sobre los montos, están a la espera de que los gerentes de las empresas lo den a conocer en una próxima reunión. «Esperamos que con las próximas transferencias del gobierno se puedan poner al día», mencionó Fernández.