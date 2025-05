Municipio de Guayaquil clausura cuarenta y cinco locales en La Bahía y retiene siete vehículos

El Municipio de Guayaquil realizó un operativo este martes 20 de mayo en el sector de La Bahía. El objetivo fue mejorar el orden y la seguridad en una zona con alta concentración de comercio. La Dirección de Justicia y Vigilancia lideró la acción. Contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Durante el operativo, los equipos recorrieron calles y locales. Revisaron documentos y permisos de funcionamiento. Encontraron 45 establecimientos sin la tasa municipal obligatoria. Por esta razón, cerraron de forma inmediata todos esos locales.

Mientras tanto, Agentes de Control del Municipio de Guayaquil caminaron por la zona. Informaron a los comerciantes sobre los requisitos para operar. Entregaron información sobre cómo regularizar sus negocios. También respondieron preguntas y dieron instrucciones claras. A la par, la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) intervino en las vías cercanas. Detuvo siete vehículos, entre motos y autos. La mayoría no tenía placas o estaba mal estacionada. También emitió 16 citaciones por otras infracciones.

Los agentes continuaron su labor por varias horas. Cubrieron calles principales y secundarias. Hablaron con peatones y transeúntes. Supervisaron que no haya ventas en zonas no permitidas. El Municipio de Guayaquil explicó que estos controles seguirán. Indicó que los operativos no tienen fecha fija. Además, recordó que todos los negocios deben cumplir con la ley. Señaló que quienes no respeten las normas recibirán sanciones.

Comerciantes deben tener permisos al día

Los comerciantes deben tener sus permisos al día. También deben pagar la tasa municipal y respetar el uso del espacio público. Si no lo hacen, se exponen a multas, clausuras y otras medidas. La Dirección de Justicia y Vigilancia del Municipio de Guayaquil pidió colaboración. Solicitó a los dueños de locales que revisen su documentación. Recomendó acercarse a las oficinas municipales si tienen dudas o necesitan ayuda.

Por su parte, la Agencia de Tránsito Municipal insistió en que los conductores deben respetar las normas de tránsito. Recordó que los vehículos sin placas no pueden circular. Además, subrayó que no se debe estacionar en zonas prohibidas. Las autoridades señalaron que estos operativos buscan mantener el orden. También quieren mejorar la seguridad y el libre tránsito de personas. Añadieron que la ciudadanía tiene un rol clave. Por eso, invitaron a todos a denunciar actividades ilegales.

Finalmente, el Municipio de Guayaquil reiteró su compromiso con el control del comercio informal. Además, aseguró que continuará con las inspecciones. También anunció que se aplicarán nuevas acciones en otros sectores de la ciudad.