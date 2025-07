Mujer fue asesinada en la cooperativa Laura Flores de Santo Domingo

Una mujer fue asesinada en Santo Domingo. La encontraron muerta la mañana del martes 1 de julio en una calle del sector Laura Flores. El hallazgo se realizó alrededor de las 07:00, aunque moradores señalaron que los gritos de auxilio se escucharon la noche anterior, cerca de las 22:00.

La víctima no portaba documentos. Su identidad sigue sin confirmarse, hasta el cierre de esta nota. El cuerpo yacía sobre la vía pública con múltiples heridas, algunas provocadas por arma blanca y otras compatibles con el uso de un objeto contundente, según información preliminar.

Mujer asesinada en Santo Domingo: vecinos escucharon gritos, pero no salieron

Moradores del sector indicaron que escucharon gritos de una mujer pidiendo ayuda la noche del lunes. Sin embargo, debido a la peligrosidad del área, prefirieron no salir.

Las autoridades consideran la zona donde ocurrió el crimen como un área de alta conflictividad, con antecedentes de robos y consumo de drogas. A pesar de los frecuentes patrullajes, los hechos violentos se mantienen.

Criminalística levantó el cadáver y lo trasladó a Medicina Legal

La escena resultó acordonada por personal del eje preventivo. Equipos de Criminalística realizaron el registro técnico del lugar, mientras que agentes de la Dinased iniciaron la investigación bajo coordinación del fiscal de turno.

Los peritos no encontraron objetos personales ni indicios físicos que ayuden a identificar a la víctima. Los agentes trasladaron a la mujer al Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde esperan que sus familiares lleguen para identificarla.

Santo Domingo registra aumento de asesinatos en 2025

Este hecho se suma a una creciente ola de violencia en Santo Domingo. Según cifras del Ministerio del Interior, entre enero y junio de 2025 se han registrado 44 muertes violentas en la provincia Tsáchila. La Policía aún no confirma si el crimen en Laura Flores guarda relación con violencia de género o con otra razón.

Se espera identificar a mujer asesinada en Santo Domingo

Se espera que la ciudadanía para que ayude a identificar a la víctima. En el sector donde fue hallada algunos dijeron no conocerla y que al parecer no era del sitio. Hasta el momento no se ha reportado su desaparición formal. Cualquier información puede ser entregada de forma anónima al 1800-DELITO. Los familiares pueden acercarse hasta el Centro Forense de Santo Domingo para identificar a la víctima.

Además, la institución ha reiterado su compromiso con la seguridad ciudadana e informó que reforzará los patrullajes en sectores de alta incidencia delictiva, como la cooperativa Laura Flores (31).