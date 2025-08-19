Mujer es llamada a juicio en Riobamba por presunto asesinato de su esposo tras una discusión

La madrugada del 7 de abril de 2025, en un domicilio del sector Corona Real de Riobamba, una discusión conyugal terminó en tragedia. Según la investigación de la Fiscalía General del Estado, una mujer identificada como Gina M. habría atacado con un cuchillo a su esposo de 27 años, provocándole la muerte. Este 18 de agosto, un juez dictó auto de llamamiento a juicio en su contra y ratificó la prisión preventiva mientras avanza el proceso penal.

Los hechos conmocionaron Riobamba

De acuerdo con la Fiscalía, la pareja había regresado a su vivienda tras asistir a una reunión social. Minutos después se desató una discusión por un cargador de celular, que derivó en reclamos, insultos y finalmente en agresiones físicas.

En medio del altercado, la mujer habría tomado un cuchillo de cocina con el que apuñaló a su esposo en la región torácica. Pese a los intentos de auxilio por parte de familiares, la víctima falleció en el lugar. Los hermanos de la procesada dieron aviso al ECU 911 y a la Policía Nacional, que acudió al domicilio y detuvo a Gina M.

Pruebas presentadas por la Fiscalía de Riobamba

Durante la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio realizada el 18 de agosto de 2025, la Fiscalía presentó los elementos de convicción que sustentan la acusación. Entre ellos se incluyen el acta de levantamiento del cadáver y el certificado de defunción, los partes policiales de detención y levantamiento de información, las versiones de los agentes aprehensores y el testimonio de un testigo presencial, un niño de ocho años hijo de la pareja, que relató lo ocurrido.

Con base en estas pruebas, el juez que conoce la causa resolvió llamar a juicio a la procesada por el delito de asesinato, tipificado en el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Situación legal de la procesada

Además de dictar el auto de llamamiento a juicio, el magistrado decidió ratificar la medida de prisión preventiva contra la mujer, quien permanece privada de la libertad desde el día de los hechos.

El asesinato en Ecuador se sanciona con una pena privativa de libertad de 26 a 30 años, de acuerdo con lo establecido en el COIP. En este caso, la Fiscalía busca una condena dentro de ese rango por considerar que existen suficientes elementos que prueban la responsabilidad de la procesada.

Contexto del caso

El crimen causó conmoción en el sector Corona Real de Riobamba, debido a la naturaleza del hecho y a la corta edad de la víctima. La presencia del hijo menor de la pareja, quien fue testigo del altercado, añadió gravedad al caso, por el impacto emocional en el entorno familiar.

El proceso judicial continuará con la audiencia de juicio oral, público y contradictorio, en la que la Fiscalía presentará las pruebas y la defensa de Gina M. podrá ejercer su derecho a la contradicción.

El caso de Gina M., acusada del asesinato de su esposo durante una discusión doméstica en Riobamba, avanza a la etapa de juicio. La decisión judicial de mantener la prisión preventiva y la gravedad de la pena prevista por el COIP reflejan la importancia del proceso. El tribunal deberá valorar las pruebas presentadas y determinar la responsabilidad penal de la procesada en un hecho que conmocionó a la provincia de Chimborazo. (12)