Mujer detenida en Manta por presunta extorsión a través de plataformas digitales

La Policía Nacional detuvo a Ana Elizabeth L, una mujer ecuatoriana de 23 años, en el centro de Manta, Manabí, por su presunta participación en un caso de extorsión a través de plataformas digitales. La sospechosa, vinculada a una estructura delictiva, utilizaba datos personales. Con estas amenazas intimidaba a una familia, según informó la Unidad Antisecuestro y Extorsión (UNASE) de Manabí.
En un operativo ejecutado por la Unidad Antisecuestro y Extorsión (UNASE) de Manabí, el 7 de agosto de 2025, se capturó a Ana Elizabeth L, de 23 años, en la Calle 13 del centro de Manta. La detención de la mujer se llevó a cabo tras una investigación iniciada por tres denuncias presentadas en el cantón Chone. La víctima reportó haber recibido llamadas y mensajes extorsivos a través de plataformas digitales.
Investigación policial
Mujer llevada al UVC
La mujer detenida fue trasladada a la Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC) para la audiencia de formulación de cargos, donde se resolverá su situación jurídica. La investigación reveló que L. A. Ana Elizabeth operaba como parte de una estructura delictiva dedicada a la extorsión en Manabí. Según el testimonio de la víctima, la sospechosa enviaba mensajes intimidatorios a través de plataformas digitales. Ella utilizaba información personal obtenida de manera ilícita para generar miedo.
Antecedentes penales de la mujer
La UNASE destacó que la mujer detenida cuenta con antecedentes penales por delitos similares, lo que sugiere una reincidencia en actividades extorsivas. Este historial refuerza la hipótesis de que la sospechosa formaba parte de una red organizada que opera en varios cantones de Manabí, incluyendo Manta y Chone.
Operativo de enero
Así como el Operativo Libertad 335, que desarticuló una banda dedicada a la extorsión desde el Centro de Rehabilitación Social El Rodeo, exigiendo entre $3,000 y $20,000 a comerciantes mediante amenazas y atentados con explosivos. Este caso evidencia cómo las plataformas digitales se han convertido en una herramienta clave para los extorsionadores, quienes aprovechan el anonimato para intimidar a sus víctimas.