Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Seguridad
Crimen Organizado

Mujer detenida en Manta por presunta extorsión a través de plataformas digitales

Una mujer de 23 años fue detenida en Manta el 7 de agosto de 2025 por presunta extorsión mediante plataformas digitales, tras amenazar a una familia con información personal.
Una mujer detenida es acusada de pertenecer a una banda de extorsionadores.
Una mujer detenida es acusada de pertenecer a una banda de extorsionadores.
Una mujer detenida es acusada de pertenecer a una banda de extorsionadores.
Una mujer detenida es acusada de pertenecer a una banda de extorsionadores.

Redacción

Redacción ED.

La Policía Nacional detuvo a Ana Elizabeth L, una mujer ecuatoriana de 23 años, en el centro de Manta, Manabí, por su presunta participación en un caso de extorsión a través de plataformas digitales. La sospechosa, vinculada a una estructura delictiva, utilizaba datos personales. Con estas amenazas  intimidaba a una familia, según informó la Unidad Antisecuestro y Extorsión (UNASE) de Manabí.

En un operativo ejecutado por la Unidad Antisecuestro y Extorsión (UNASE) de Manabí, el 7 de agosto de 2025, se capturó a Ana Elizabeth L, de 23 años, en la Calle 13 del centro de Manta. La detención  de la mujer se llevó a cabo tras una investigación iniciada por tres denuncias presentadas en el cantón Chone. La víctima reportó haber recibido llamadas y mensajes extorsivos a través de plataformas digitales.

Investigación policial

Según la Policía Nacional, la sospechosa utilizaba información personal de la víctima para amenazar la integridad de una familia, exigiendo pagos para evitar represalias. La operación, coordinada con la Fiscalía, dio cumplimiento a una boleta de detención emitida por las autoridades judiciales.
La captura se realizó en un sector céntrico de Manta, donde los agentes de la UNASE localizaron a la mujer.  Ella es señalada como una presunta extorsionadora tras labores de inteligencia y seguimiento.

Mujer llevada al UVC

La mujer detenida fue trasladada a la Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC) para la audiencia de formulación de cargos, donde se resolverá su situación jurídica. La investigación reveló que L. A. Ana Elizabeth operaba como parte de una estructura delictiva dedicada a la extorsión en Manabí. Según el testimonio de la víctima, la sospechosa enviaba mensajes intimidatorios a través de plataformas digitales. Ella utilizaba información personal obtenida de manera ilícita para generar miedo.

Las amenazas incluían posibles ataques contra la integridad de la familia si no se cumplían las demandas económicas. Aunque el monto exigido no se lo especificó en el reporte policial, este tipo de extorsión, conocido como “vacunas digitales”, es una práctica cada vez más común en la región, según fuentes de la Policía Nacional.

Antecedentes penales de la mujer

La UNASE destacó que la mujer detenida cuenta con antecedentes penales por delitos similares, lo que sugiere una reincidencia en actividades extorsivas. Este historial refuerza la hipótesis de que la sospechosa formaba parte de una red organizada que opera en varios cantones de Manabí, incluyendo Manta y Chone.

La provincia de Manabí enfrenta una creciente ola de delitos relacionados con el crimen organizado, incluyendo extorsión, sicariato y narcotráfico. Según datos de la Policía Nacional, en 2025 se han registrado múltiples operativos contra redes delictivas en Manta y Portoviejo.

Operativo de enero

Así como el Operativo Libertad 335, que desarticuló una banda dedicada a la extorsión desde el Centro de Rehabilitación Social El Rodeo, exigiendo entre $3,000 y $20,000 a comerciantes mediante amenazas y atentados con explosivos. Este caso evidencia cómo las plataformas digitales se han convertido en una herramienta clave para los extorsionadores, quienes aprovechan el anonimato para intimidar a sus víctimas.

En enero de 2025, la UNASE logró la liberación de un ciudadano plagiado y la detención de cinco presuntos extorsionadores en Manta, evitando el pago de $500,000
La Policía Nacional instó a la ciudadanía a denunciar casos de extorsión a través de la línea 911 o las oficinas de la UNASE, garantizando la confidencialidad de la información. (27)

