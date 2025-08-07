COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Mundo
Asia

Muere el presidente de Myanmar elegido por la junta tras un año apartado del cargo por problemas de salud

La junta militar de Myanmar confirmó la muerte de Myint Swe, presidente interino tras el golpe de 2021, quien llevaba un año apartado del cargo por salud.
Escuchar noticia

•‎

4'

•‎

Escuchar noticia
4 minutos de lectura
Junta militar de Birmania confirma fallecimiento de Myint Swe a los 74 años
Junta militar de Birmania confirma fallecimiento de Myint Swe a los 74 años
Junta militar de Birmania confirma fallecimiento de Myint Swe a los 74 años
Junta militar de Birmania confirma fallecimiento de Myint Swe a los 74 años

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Nací en Manta, Manabí, el 24 de julio de 1989. Licenciada en Ciencias de la Comunicación en la UL... Ver más

[email protected]

El presidente interino de Myanmar, Myint Swe, designado tras el golpe de Estado militar de febrero de 2021, falleció este jueves a los 74 años, luego de pasar más de un año fuera de sus funciones por graves problemas de salud, según confirmó oficialmente la junta militar en un comunicado. El régimen prevé realizar un funeral de Estado en su honor.

Fallecimiento de Myint Swe, presidente interino de Myanmar, tras un largo deterioro de salud

La muerte de Myint Swe se produce tras más de un año de retiro forzado debido a complicaciones médicas. En julio de 2024, el jefe de la junta militar, Min Aung Hlaing, asumió de facto las funciones del presidente, aunque la figura de Swe se mantuvo nominalmente en el cargo hasta ahora.

La junta comunicó que la salud del exmandatario había mostrado un deterioro progresivo, motivo por el cual no se contemplaba su regreso al poder. La administración militar anunció que se llevará a cabo una ceremonia oficial para conmemorar su fallecimiento, sin confirmar aún la fecha del acto.

Transición de poder y presidencia interina de Min Aung Hlaing

Una semana antes del fallecimiento de Swe, Min Aung Hlaing se declaró presidente interino de manera oficial, aunque ya cumplía dichas funciones desde la inhabilitación médica de Swe en 2024. Esta declaración, según analistas locales, representa una consolidación del liderazgo del jefe militar al frente del país, pese a la promesa de celebrar elecciones.

La designación de Hlaing como presidente provisional se da en medio de fuertes críticas tanto internas como internacionales sobre la legitimidad del proceso político en curso. El Ejército de Myanmar ha mantenido el control desde el derrocamiento del gobierno democrático de Aung San Suu Kyi.

Elecciones previstas y dudas sobre transparencia 

El liderazgo militar ha sostenido que las elecciones generales se llevarán a cabo en diciembre de 2025, o como fecha límite, a comienzos de 2026. Sin embargo, múltiples organizaciones y observadores han cuestionado la transparencia del proceso.

De acuerdo con el medio local Myanmar Now, la reciente proclamación de Hlaing como presidente en funciones no marca una transición hacia un gobierno civil, sino que refuerza el control militar sobre el país.

Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido que cualquier proceso electoral en estas condiciones podría derivar en un fraude institucionalizado si no se adoptan medidas independientes que garanticen su credibilidad.

Del golpe y régimen militar en Myanmar 

El 1 de febrero de 2021, las Fuerzas Armadas birmanas llevaron a cabo un golpe de Estado que depuso al gobierno democrático encabezado por Aung San Suu Kyi, quien desde entonces se encuentra detenida y enfrenta múltiples cargos judiciales.

Myint Swe, entonces vicepresidente, fue nombrado presidente provisional por el Consejo de Administración del Estado (junta militar), en un movimiento considerado por la comunidad internacional como ilegítimo.

Durante el gobierno militar, Myanmar ha vivido una escalada de violencia interna, con numerosos enfrentamientos entre el Ejército y fuerzas insurgentes, así como múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de organismos internacionales.

Llamado internacional a condiciones democráticas reales

Tanto las Naciones Unidas como la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) han pedido en reiteradas ocasiones que se restablezca el orden democrático y se permita la participación de todos los actores políticos en condiciones justas.

Sin embargo, la junta militar continúa implementando estrategias de control político y militar sobre las instituciones nacionales, mientras incrementa la presión sobre opositores, medios de comunicación y organizaciones civiles.

La muerte de Myint Swe cierra un capítulo de transición nominal, pero deja vigente el desafío del retorno a la democracia y la necesidad de garantías mínimas para un proceso electoral legítimo.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sicarios irrumpen en una vivienda del barrio La Paz, en Manta, y disparan contra sus ocupantes

Muere el presidente de Myanmar elegido por la junta tras un año apartado del cargo por problemas de salud

Caso “Quimérico”: Alcalde de Pujilí y funcionarios municipales, detenidos por presunto peculado

Manabí, El Oro, Guayas y Los Ríos están bajo un nuevo estado de excepción por aumento de violencia

Trump anuncia aranceles del 100% para chips y semiconductores importados

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sicarios irrumpen en una vivienda del barrio La Paz, en Manta, y disparan contra sus ocupantes

Muere el presidente de Myanmar elegido por la junta tras un año apartado del cargo por problemas de salud

Caso “Quimérico”: Alcalde de Pujilí y funcionarios municipales, detenidos por presunto peculado

Manabí, El Oro, Guayas y Los Ríos están bajo un nuevo estado de excepción por aumento de violencia

Trump anuncia aranceles del 100% para chips y semiconductores importados

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sicarios irrumpen en una vivienda del barrio La Paz, en Manta, y disparan contra sus ocupantes

Caso “Quimérico”: Alcalde de Pujilí y funcionarios municipales, detenidos por presunto peculado

Manabí, El Oro, Guayas y Los Ríos están bajo un nuevo estado de excepción por aumento de violencia

Trump anuncia aranceles del 100% para chips y semiconductores importados

La actriz mexicana Marlene Favela abre su corazón a un misterioso hombre

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO