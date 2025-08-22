Motociclista murió tras chocar en curva de vía Chone-Zapallo

Elio Leonardo Delgado Vélez, de 41 años, muere al chocar su motocicleta contra una baranda en la vía Chone-Zapallo, Flavio Alfaro, tras perder el control en una curva.

La tarde del jueves 21 de agosto de 2025, un estruendo metálico resonó en la vía Chone-Zapallo-Flavio Alfaro, cerca de la curva hacia el sitio Turriaga, en Flavio Alfaro, Manabí. Elio Delgado, conducía una motocicleta cuando, por causas aún no esclarecidas, perdió el control en una curva pronunciada, impactó contra la baranda de protección y cayó al pavimento. El choque resultó mortal, dejando a Delgado sin vida en el acto, con lesiones severas en la cabeza y el tórax, según el reporte inicial de los rescatistas.

Moradores del sector Turriaga, alertados por el impacto, corrieron al lugar y encontraron a Delgado junto a su motocicleta destrozada. Un vecino, contactado por el ECU-911, relató: “El golpe fue fuerte, salimos a ayudar, pero ya no había nada que hacer”. Los testigos confirmaron que Delgado viajaba solo, sin casco, rumbo a Flavio Alfaro.

Unidades del Cuerpo de Bomberos de Flavio Alfaro llegaron al lugar, acompañadas por agentes de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito, quienes acordonaron la vía.

Investigan muerte de motociclista en la curva

Los oficiales recolectaron fragmentos de la motocicleta, examinaron la baranda y midieron marcas de derrape en el asfalto. La Fiscalía de Manabí autorizó el traslado del cuerpo al Centro Forense de Manta para una autopsia. Los familiares, devastados, llegaron al lugar y acompañaron el proceso, mientras la comunidad lamentó la pérdida de Delgado, un agricultor conocido en Flavio Alfaro.

La Policía interrogó a varios testigos, pero la falta de cámaras públicas en la vía Chone-Zapallo obligó a buscar grabaciones privadas en fincas cercanas.

Los agentes inspeccionaron la motocicleta para descartar fallos mecánicos, como problemas en la dirección o neumáticos. Los agentes compararon el caso con un accidente en Chone el 21 de agosto, donde otro motociclista murió al caer de un puente.

Varias heridas ocasionaron la muerte al motociclista

Elio Delgado murió por trauma craneoencefálico y fracturas torácicas, según el reporte preliminar de los bomberos. La autopsia, confirmará la causa exacta de la muerte. No se reportaron otros heridos en el accidente. Los familiares, oriundos de Flavio Alfaro, trasladaron el cuerpo a su localidad tras la autopsia para velarlo, exigiendo mejoras viales inmediatas.

La muerte de Elio Delgado conmocionó a Flavio Alfaro, evidenciando riesgos en la vía Chone-Zapallo. La Policía Nacional investiga, mientras la comunidad demandó seguridad vial.

Manabí registra decenas de accidentes de motocicleta con víctimas fatales entre enero y julio de 2025. En junio, un siniestro en San Isidro dejó un muerto. La vía Chone-Zapallo, con curvas cerradas y pavimento irregular, presentó 10 accidentes en 2025. Los moradores exigen instalar señalización reflectiva y barreras reforzadas. (22)