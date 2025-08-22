Moisés Caicedo y Willian Pacho juegan hoy en la segunda fecha de Premier League y Ligue 1

Los futbolistas ecuatorianos Moisés Caicedo y Willian Pacho participarán en la segunda fecha de la Premier League y Ligue 1 este viernes 22 de agosto de 2025, representando al Chelsea y PSG en Londres y París, buscando consolidar su rol en los clubes tras destacadas actuaciones previas.

Caicedo, mediocampista del Chelsea, enfrentará al West Ham United de Lucas Paquetá en el Estadio Olímpico de Londres a las 14h00. Por su parte, Pacho, defensor del PSG, jugará contra el Angers en el Parc des Princes a las 13h45. Ambos partidos corresponden a la segunda jornada de sus respectivas ligas.

Ecuatorianos Caicedo y Pacho tendrán acción esta tarde

En la Premier League, Chelsea llega tras un empate 0-0 frente al Crystal Palace en la primera fecha. Moisés Caicedo, de 23 años, fue titular en ese encuentro, completando los 90 minutos con una actuación destacada, por su solidez en el mediocampo. El West Ham, en cambio, busca recuperarse tras una derrota 0-3 ante el Sunderland en su debut. El equipo londinense, dirigido por Julen Lopetegui, dependerá del talento del brasileño Lucas Paquetá para revertir el mal arranque.

Por su parte en la Ligue 1, PSG llega como líder tras vencer 0-1 al Nantes con un gol de Vitinha. Willian Pacho, de 23 años, no jugó en ese partido, ya que el entrenador Luis Enrique optó por los centrales Lucas Beraldo e Illya Zabarnyi. Sin embargo, se espera que Pacho regrese a la titularidad junto a Marquinhos para enfrentar al Angers, que venció 1-0 al Paris FC en la jornada inaugural. Angers, sin embargo, no contará con su mediocampista Louis Mouton, expulsado en el último encuentro.

Contexto de los ecuatorianos en Europa

Moisés Caicedo, fichado por Chelsea en 2023 por 146 millones de dólares, se ha consolidado como una pieza clave en el esquema de Enzo Maresca. Su rol en el mediocampo defensivo, combinado con su capacidad para iniciar jugadas, lo ha convertido en un referente del club, que lo nombró Jugador del Año 2024/2025. Además, Caicedo fue fundamental en la conquista de la UEFA Conference League y el Mundial de Clubes 2025, donde fue capitán en la final ante el PSG.

Willian Pacho, por su parte, llegó al PSG en 2024 por 46,8 millones de dólares desde el Eintracht Frankfurt. Su solidez defensiva y precisión en la salida del balón lo han convertido en titular habitual, contribuyendo a los títulos de Ligue 1, Copa de Francia, Supercopa de Francia y Champions League en la temporada 2024/25. A pesar de su ausencia en la final del Mundial de Clubes por una suspensión, Pacho es considerado uno de los defensores más valiosos del fútbol europeo, con un valor de mercado de 90,2 millones de dólares, según el CIES.

Expectativas para los duelos de hoy

En Londres, el Chelsea de Caicedo buscará su primera victoria de la temporada 2025/2026 frente a un West Ham que necesita reaccionar tras su derrota inicial. El ecuatoriano, conocido por su despliegue físico y capacidad para recuperar balones, será clave para neutralizar a Paquetá y apoyar el ataque liderado por Cole Palmer. El partido será transmitido por ESPN y Disney+.

En París, el PSG de Pacho intentará mantener su invicto en la Ligue 1 ante un Angers debilitado por la ausencia de Mouton. La posible dupla Pacho-Marquinhos en la defensa parisina será fundamental para contener al ataque rival y mantener la portería en cero. El encuentro será televisado por ESPN 4 y Disney+.

Impacto del fútbol ecuatoriano

La presencia de Caicedo y Pacho en los clubes más importantes de Europa refleja el creciente impacto del fútbol ecuatoriano. Ambos, formados en Independiente del Valle, son embajadores de una generación que ha llevado a Ecuador a destacar en torneos como la Champions League, la Conference League y el Mundial de Clubes. Su desempeño en la jornada de hoy será seguido de cerca por los aficionados ecuatorianos, quienes celebran su aporte al fútbol mundial.