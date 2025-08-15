Miller Bolaños sentenciado a ocho meses de prisión por intimidación, confirmó la Fiscalía

El futbolista ecuatoriano Miller Bolaños, actual jugador de Guayaquil City, fue sentenciado a ocho meses de prisión por el delito de intimidación. La decisión la emitió este viernes 15 de agosto de 2025 un juez de Daule, luego de que el procesado se acogiera a un procedimiento abreviado.

La Fiscalía General del Estado informó que el tribunal acogió las pruebas presentadas durante la audiencia y dictó la condena, que incluye medidas alternativas. Bolaños deberá cumplir con presentación periódica y prohibición de salida del país.

El caso se remonta a la noche del sábado 14 de junio, cuando Bolaños quedó detenido en una urbanización de Daule tras protagonizar un altercado que incluyó amenazas y disparos. Según el parte policial, el jugador se encontraba dentro de un vehículo junto a una mujer identificada como Nicole C. Z., realizando detonaciones al aire con un arma de fuego.

Proceso de la Fiscalía contra Bolaños

Inicialmente, la Fiscalía procesó al futbolista por presunta tenencia de armas. Sin embargo, durante la investigación surgieron nuevas evidencias y testimonios que llevaron a reformular cargos por intimidación.

De acuerdo con la versión oficial, cuatro personas declararon que, la madrugada del 15 de junio, Bolaños y su acompañante ingresaron a un domicilio donde agredieron verbalmente y amenazaron a los presentes. Posteriormente, el jugador habría regresado armado, repitiendo las amenazas y efectuando disparos contra la vivienda. No se registraron personas heridas.

En el momento de su detención, agentes de Policía hallaron una pistola Glock. Además encontraron cuatro municiones sin percutir en posesión de Bolaños. Estos indicios sirvieron para las investigaciones y el esclarecimiento de su detención.

Se acogió a procedimiento abreviado

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó en su momento que el incidente motivó la aprehensión inmediata del jugador, quien fue puesto a órdenes de la justicia. Con el cambio de tipo penal, la defensa de Bolaños optó por el procedimiento abreviado. Así, aceptó su responsabilidad a cambio de una reducción de la pena.

Bolaños, de 35 años, deberá cumplir la sentencia bajo las condiciones establecidas por el juez. En esa línea, deberá continuar con las presentaciones periódicas mientras se mantiene prohibida su salida del país.

El caso ha generado amplio eco en la opinión pública debido a la trayectoria deportiva del delantero, recordado por su paso en clubes nacionales e internacionales y por su participación en la selección ecuatoriana. La sentencia marca un nuevo episodio en la conducta de Miller Bolaños. Guayaquil City no ha informado la realidad contractual del delantero con el club. El ‘killer’ venía cumpliendo una buena temporada con los citadinos. (37).