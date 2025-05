Miley Cyrus superó doloroso quiste ovárico en pleno show de Año Nuevo

La cantante Miley Cyrus reveló en The Zane Lowe Show, transmitido por Apple Music 1, que sufrió una emergencia médica “extremadamente insoportable” al estallar un quiste ovárico durante la grabación de su especial de Año Nuevo 2022, Miley’s New Year’s Eve Party, junto a Dolly Parton. La estrella pop, de 32 años, decidió ocultar el incidente para no interrumpir el espectáculo, guiada por su convicción de que “el show debe continuar”. La dolorosa experiencia, descrita como “bastante traumática”, ocurrió mientras compartía escenario en Miami, pero Cyrus continuó con la presentación pese al intenso dolor.

Según la Mayo Clinic, los quistes ováricos son bolsas llenas de fluido que se forman en o sobre los ovarios, comunes durante los años reproductivos. Aunque muchos son inofensivos y desaparecen solos, algunos pueden causar dolor pélvico o complicaciones al romperse, como en el caso de Miley Cyrus, liberando líquido o sangre en la cavidad pélvica, lo que requiere atención médica inmediata. La cantante explicó que desconocía la gravedad del problema en el momento, pero su compromiso profesional la llevó a completar el show, emitido por NBC el 31 de diciembre de 2022.

Los proyectos y confesiones de Miley Cyrus

Miley Cyrus, ganadora de un Grammy y conocida por éxitos como “Flowers” y “Wrecking Ball”, compartió detalles de esta experiencia mientras promocionaba su próximo álbum, Something Beautiful, que se lanzará el 30 de mayo de 2025. En la entrevista, destacó su decisión de priorizar su salud, afirmando que no planea volver a los escenarios por el momento. “No estoy dispuesta a perder mi esencia por intentar estar en todas partes”, aseguró, subrayando su enfoque en proyectos que reflejen sus términos artísticos.

Cyrus también habló sobre su sobriedad, un cambio que transformó su vida tras dejar el alcohol y la marihuana hace más de una década. La decisión, motivada inicialmente por una cirugía de cuerdas vocales en 2019, le permitió adoptar un estilo de vida más saludable. “Necesito estar sobria, vivo por eso. Cambió mi vida por completo”, afirmó en el programa. En una entrevista previa con Variety, la cantante reflexionó sobre su historia familiar, marcada por problemas de adicción y salud mental, lo que la llevó a comprender mejor su identidad y motivaciones. “Al entender el pasado, entendemos todo de manera más clara”, comentó.

Impacto y perspectiva

El incidente del quiste ovárico pone en relieve los desafíos físicos y emocionales que enfrentan los artistas en la industria del entretenimiento. Es allí donde la presión por continuar con las presentaciones puede superar las necesidades personales. La franqueza de Cyrus al compartir esta experiencia resalta la importancia de la salud mental y física, un tema recurrente en su carrera reciente. Su decisión de mantenerse sobria y enfocarse en proyectos selectos, como Something Beautiful, refleja un cambio hacia la autenticidad y el bienestar.

El nuevo álbum, descrito como un proyecto personal, busca conectar con los fans a través de la música sin comprometer la salud de la artista. Mientras Cyrus se prepara para este lanzamiento, su testimonio sobre la sobriedad y la superación de la emergencia médica inspira a quienes enfrentan retos similares. Con ello, se consolida su imagen como una figura resiliente en la industria musical.