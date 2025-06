Miley Cyrus revela anécdotas y tensiones familiares en podcast con su madre

Miley Cyrus compartió el 19 de junio de 2025 detalles sobre su relación familiar y anécdotas de su época en Hannah Montana durante el podcast Sorry We’re Cyrus, conducido por su madre Tish y su hermana Brandi. La cantante, en un tono entre bromas y reflexiones serias, habló de un incidente en el set donde culparon erróneamente a otros por el consumo de marihuana de su padre, Billy Ray Cyrus, y abordó la reconciliación familiar tras años de tensiones.

La conversación, grabada en Los Ángeles, destacó los desafíos personales de la familia Cyrus tras el divorcio de sus padres. Posteriormente, reveló que luego culparon también al actor Mitchel Musso, quien interpretaba a Oliver Oken. “Papá fumó hierba y todos me culparon. Fue gracioso, ¡y ni siquiera compartió!”, dijo Miley entre risas. Tish ofreció una versión diferente, recordando que el equipo señaló a Musso como responsable. “Me llamaron diciendo que Mitchel había fumado hierba, y dije que era imposible”, comentó Tish.

Miley Cyrus bromeó insistiendo en que tanto su padre como Musso estuvieron involucrados. Mitchel Musso, en un comunicado previo a E! News, negó las acusaciones y señaló: “Tengo muchas historias de esos años, pero las reinterpretaciones se han vuelto creativas. Con cariño para Miley y su familia”. La conversación en el podcast incluyó risas cuando Tish admitió haber probado CBD por primera vez, aclarando que no consumió marihuana, ante las bromas de Miley y Brandi.

Su tema más íntimo y familiar

La discusión tomó un tono más serio cuando Miley abordó su relación con su familia. Durante la promoción de su álbum Something Beautiful en el podcast Reclaiming with Monica, la cantante habló de una “década oscura” marcada por tensiones familiares tras el divorcio de sus padres. “No hablábamos con la mitad de la familia, pero este año logré reunir a todos de nuevo”, explicó. Miley destacó su lealtad hacia su madre durante el proceso y la importancia de sanar las relaciones. “Éramos un desastre, pero ya no hacemos eso”, afirmó, subrayando su compromiso con la sobriedad y la reconciliación.

La familia Cyrus ha estado bajo escrutinio público desde el divorcio de Billy Ray y Tish, que desató rumores y titulares sobre disputas internas. Miley, ganadora de un Grammy por su sencillo “Flowers” en 2024, ha utilizado plataformas como podcasts para compartir su perspectiva sobre estos eventos. Su relación con su padre, Billy Ray, ha sido descrita como inestable, especialmente tras el lanzamiento de su álbum Endless Summer Vacation en 2023, que incluyó letras alusivas a conflictos familiares. La participación en Sorry We’re Cyrus marca un esfuerzo por mostrar una dinámica más unida entre Miley, Tish y Brandi.

Los desafíos que tuvo Cyrus durante el rodaje de la serie

El incidente en Hannah Montana refleja los desafíos de Miley Cyrus como estrella adolescente bajo presión mediática. La serie, que se emitió entre 2006 y 2011, fue un fenómeno global, pero también generó controversias sobre el entorno de trabajo de sus jóvenes actores. La respuesta de Musso a las acusaciones sugiere que las anécdotas del set siguen siendo un tema sensible para los involucrados.

La aparición de Miley en el podcast refuerza su imagen como una artista que combina vulnerabilidad y humor para conectar con su audiencia. La reconciliación familiar, un tema central en su narrativa reciente, resuena con seguidores que valoran su transparencia. El episodio de Sorry We’re Cyrus ha generado interés en redes sociales, donde los fans destacan la química entre Miley, Tish y Brandi.