Miguel Ángel Vera gana la sexta válida del Regional Costa 4x4 en Portoviejo

El Campeonato Regional Costa 4×4, avalado por la Federación Ecuatoriana de Automovilismo y Kartismo (FEDAK), celebró su séptima válida el 10 de agosto de 2025 en la pista La Solita, ubicada en el kilómetro 5.5 de la vía Portoviejo-Manta. Miguel Ángel Vera, del Club El Carmen 4×4, se coronó campeón al completar el circuito de 1.600 metros con 10 obstáculos de pozas de lodo en el menor tiempo. El evento, organizado por el Club Portoviejo 4×4, contó con la participación de 23 pilotos de los 28 inscritos en la temporada.

Vera, con su vehículo 890, superó a Leonel Alvear (vehículo 429, Santa María), Julio Samaniego (Esmeraldas), Axel Cedeño (Portoviejo), y Patricio Vega (Pedernales), quienes ocuparon los cinco primeros lugares. Los ocho mejores pilotos recibieron trofeos, premios económicos y obsequios de los auspiciantes, según Katherine Cedeño, presidenta del Club Portoviejo 4×4, quien participó como copiloto del vehículo 35 de Marco Tamayo.

Con este triunfo, Vera alcanzó 119 puntos en la tabla general, superando a Willy Carranza del Club Renegados (vehículo 911, 113 puntos). Homero Cabezas del Team Cabezas (vehículo 9.9, 82 puntos) es tercero, seguido por Fabián Vera de El Carmen (vehículo 990, 77 puntos) y Luis Mendoza de Manta (vehículo 55, 72 puntos), según la clasificación oficial de la FEDAK.

Organización y desarrollo del evento

La competencia en La Solita, con capacidad para 3.000 espectadores, se desarrolló con normalidad, contando con seguridad privada, apoyo de la Policía Nacional y una ambulancia en el lugar, según Katherine Cedeño. La entrada general tuvo un costo de $3, y el evento atrajo a más de 2.000 espectadores, de acuerdo con estimaciones del Club Portoviejo 4×4. El circuito, diseñado para probar la resistencia de los vehículos y la destreza de los pilotos, cumplió con las normativas de la FEDAK, incluyendo inspecciones previas al evento.

El Club Portoviejo 4×4 estuvo representado por Axel Cedeño (vehículo 823, 59 puntos, octavo lugar).

La séptima válida marcó un punto clave en la temporada, con Miguel Ángel Vera consolidándose como líder tras una cerrada disputa con Willy Carranza, quien había liderado la tabla hasta la sexta válida con 106 puntos.

Contexto del campeonato

El Campeonato Regional Costa 4×4 es un torneo anual que recorre provincias costeras como Manabí, Esmeraldas, Santo Domingo, y Pedernales. La temporada 2025 comenzó en febrero y ha incluido válidas en El Carmen, Manta, y Portoviejo. La próxima cita, la séptima válida, se disputará el 31 de agosto de 2025 en Pedernales, donde Vera y Carranza competirán por el liderato antes de la gran final en Santo Domingo de los Tsáchilas el 19 de octubre, según el calendario de la FEDAK.

El campeonato, que reúne a pilotos de diversas provincias, es conocido por su exigencia técnica y la pasión de los aficionados al automovilismo. La pista La Solita, con su diseño de 10 pozas de lodo, es una de las más desafiantes del circuito.

Próximos pasos

La rivalidad entre Miguel Ángel Vera y Willy Carranza será el principal atractivo en Pedernales, donde la séptima válida definirá al favorito para el título. Vera, quien regresó en 2025 tras cuatro años fuera de las competencias, ha ganado tres de las seis válidas disputadas, mientras que Carranza se impuso en dos. El evento en Pedernales se espera que mantenga el formato de circuito con obstáculos y medidas de seguridad similares, según el Club Portoviejo 4×4.