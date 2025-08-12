COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Espectáculos
Farándula

‘Micrófono abierto’: la actividad de un bar de Guayaquil que alienta a comediantes emergentes

Kevin Fernández, productor y humorista, junto a otros artistas ecuatorianos, emprendieron esta idea para brindar oportunidades a comediantes.
Escuchar noticia

•‎

4'

•‎

Escuchar noticia
4 minutos de lectura
'Micrófono abierto': la actividad de un bar de Guayaquil que alienta a comediantes emergentes
El productor ecuatoriana Kevin Fernández es la mente que ha mantenido vivo el espacio de 'micrófono abierto'
'Micrófono abierto': la actividad de un bar de Guayaquil que alienta a comediantes emergentes
El productor ecuatoriana Kevin Fernández es la mente que ha mantenido vivo el espacio de 'micrófono abierto'

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Nació en Portoviejo en 1998. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo por la... Ver más

[email protected]

En el corazón de Samborondón, un grupo de artistas se reúne cada miércoles para desafiar al público con su mejor arma: el humor. Más que un simple espectáculo, este ‘open mic’ o micrófono abierto se ha convertido en un auténtico laboratorio de comedia, donde tanto novatos como profesionales afinan sus rutinas y se enfrentan a un público real que busca disfrutar de una noche diferente, llena de risas y espontaneidad.

Cada semana, el escenario recibe a una mezcla diversa de talentos: desde periodistas deportivos, productores de televisión, profesores de inglés hasta controladores aéreos. Lo que los une no es solo su pasión por la comedia, sino también la necesidad de desconectarse del estrés cotidiano, pulir su material y, claro, ganarse una cerveza al final de la noche como premio simbólico por su esfuerzo.

Kevin Fernández, el motor detrás del ‘micrófono abierto’

Productor de televisión y humorista, Kevin Fernández es el fundador del grupo Lapsus Comedy, responsable de mantener vivo este espacio desde hace más de cinco años. Para él, el ‘micrófono abierto’ es el “gimnasio de los comediantes” ecuatorianos, un lugar indispensable para crear una verdadera escena de stand-up en el país.

“Aquí escribimos, probamos y fallamos. No siempre un chiste funciona, pero de esos intentos nace el material que luego se presenta en shows más grandes”, explica Fernández, quien cuenta con más de dos décadas dedicadas al humor, incluyendo su paso por el programa Lapsus Brutus en los años 90.

Además, destaca la naturaleza inclusiva del evento. “Cualquiera puede subir, ya sea un profesional o alguien que se anima por primera vez. Este espacio es la puerta de entrada para muchos que buscan su lugar en la comedia”, añade.

De Ecuador a México y más allá

No solo los locales forman parte de esta escena. Juan Enríquez, un comediante ecuatoriano que ha encontrado su espacio en la competitiva escena de stand-up en Ciudad de México, volvió a subirse al micrófono de Samborondón durante una visita a su tierra natal. Con su personaje Juanónimo, Juan resalta la importancia del ‘micrófono abierto’ para probar material antes de presentarlo en escenarios más grandes.

“Todo comienza aquí, frente a un público real. No importa el país ni el mercado; el proceso creativo es el mismo”, dice.

Una comunidad que crece y se fortalece

Este ‘micrófono abierto’ ha trascendido como punto de encuentro para comediantes de distintos países: México, Puerto Rico, República Dominicana, Colombia y Venezuela han dejado su huella en las noches de Samborondón. Para ellos, como para los artistas locales, este espacio es esencial para crear comunidad, formar audiencias y crecer profesionalmente.

Kevin Fernández enfatiza que el ‘micrófono abierto’ es más que contar chistes: “Construimos escena, nos apoyamos entre nosotros, somos una familia disfuncional pero unida con un objetivo común: que la comedia ecuatoriana tenga su lugar y siga creciendo”.

El público, el mejor juez del ‘micrófono abierto’

Para los asistentes, la velada es sinónimo de humor fresco y espontáneo. Con intervenciones limitadas a cinco minutos, cada comediante se enfrenta al reto de conquistar a un público que busca desconectarse de la rutina con buenas risas.

Este ‘micrófono abierto’ no solo ofrece una noche distinta en Samborondón, sino que es una plataforma vital para la profesionalización y crecimiento del stand-up en Ecuador, y un espacio donde el talento y la autenticidad se celebran entre risas.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Shakira lidera la gira latina más exitosa del año con “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

Elon Musk acusa a Apple de favorecer a OpenAI y anuncia demanda legal

Samsung lanza un televisor Micro RGB de 115 pulgadas con calidad de color superior

Conoce la fecha y los detalles del próximo feriado largo en Ecuador

A un dólar de distancia: el refugio de los migrantes ecuatorianos que residen en Estados Unidos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Shakira lidera la gira latina más exitosa del año con “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

Elon Musk acusa a Apple de favorecer a OpenAI y anuncia demanda legal

Samsung lanza un televisor Micro RGB de 115 pulgadas con calidad de color superior

Conoce la fecha y los detalles del próximo feriado largo en Ecuador

A un dólar de distancia: el refugio de los migrantes ecuatorianos que residen en Estados Unidos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Shakira lidera la gira latina más exitosa del año con “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

Elon Musk acusa a Apple de favorecer a OpenAI y anuncia demanda legal

Samsung lanza un televisor Micro RGB de 115 pulgadas con calidad de color superior

Conoce la fecha y los detalles del próximo feriado largo en Ecuador

A un dólar de distancia: el refugio de los migrantes ecuatorianos que residen en Estados Unidos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO