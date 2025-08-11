Michael Morales reta a Leon Edwards y apunta al top 5 de peso wélter

Michael Morales, peleador ecuatoriano de 26 años, retó al ex campeón Leon Edwards para un combate en la UFC a finales de 2025, desde Guayaquil, con el objetivo de escalar al top 5 del ranking de peso wélter.

El peleador orense, ubicado en el séptimo puesto del ranking de peso wélter de la UFC, confirmó su interés en enfrentar a Leon Edwards, quien ocupa el cuarto lugar en la división, según la actualización del ranking al 20 de mayo de 2025. Morales, con un récord invicto de 18-0, viene de una victoria por nocaut técnico en el primer asalto contra Gilbert Burns en UFC Vegas 106 el 17 de mayo de 2025. Este triunfo, su sexta victoria consecutiva en la UFC, le permitió subir cuatro posiciones en el ranking.

Morales y sus expresiones en rueda de prensa

Durante una rueda de prensa en Guayaquil, Morales expresó. “Lo quiero a Leon Edwards, más que nada porque está en el puesto 4, es un buen puesto”. El ecuatoriano, conocido como “Araña”, señaló que su equipo ya contactó a los representantes de UFC para negociar la pelea, pero Edwards, de 33 años y con un récord de 22 victorias y 5 derrotas, no ha respondido aún. Edwards, ex campeón de peso wélter, perdió su título ante Belal Muhammad en julio de 2024 y cayó por sumisión ante Sean Brady en marzo de 2025.

Morales también indicó que, de no concretarse el combate con Edwards, está dispuesto a enfrentar a cualquier oponente que la UFC proponga para finales de 2025. “Si no nos da la respuesta, iremos con el que venga, el que nos ofrezcan”, afirmó el peleador, quien entrena en Entram Gym en Tijuana, México, bajo la dirección de Raúl Arvizu.

Un gesto emotivo con su madre

El 10 de agosto de 2025, Morales compartió en redes sociales un emotivo momento al regalar un auto nuevo a su madre, Katty Hurtado, en Pasaje, El Oro. En una serie de videos publicados en Instagram, se observa a Hurtado sorprendida y emocionada al descubrir el vehículo de color negro. “¡Está bonito, qué bestia, se pasaron!”, exclamó Hurtado mientras Morales le mostraba las funciones del automotor. El mensaje que acompañó la publicación, “Mis luchas son tus luchas y mis logros son tus logros”, resonó entre los seguidores del peleador.

El gesto refleja el éxito de Morales dentro y fuera del octágono. Según reportes, Morales recibió un bono de USD 150.000 por su victoria ante Burns, incluyendo un premio por Performance of the Night. Este logro económico permitió al peleador de Pasaje cumplir el sueño de regalarle un auto a su madre, un símbolo de su dedicación y ascenso en la UFC.

Contexto de la división de peso wélter

La división de peso wélter de la UFC está liderada por el campeón Jack Della Maddalena, quien defenderá su título ante Islam Makhachev en UFC 320 el 13 de septiembre de 2025 en Guadalajara, México. Otros contendientes destacados incluyen a Belal Muhammad, Shavkat Rakhmonov, y Sean Brady. Morales, con su récord invicto y su reciente ascenso al séptimo puesto, se posiciona como una de las promesas de la división, con posibilidades de acercarse a una pelea titular si derrota a un oponente como Edwards.

El desafío a Edwards responde a la estrategia de Morales de enfrentar a rivales de alto perfil para consolidar su lugar entre los mejores. Según diariocentro.ec, el ecuatoriano expresó en una sesión de Instagram Live su interés en otros contendientes como Kamaru Usman o Shavkat Rakhmonov, aunque Edwards es su prioridad.

Próximos pasos de Morales

Morales planea regresar al octágono a finales de 2025, posiblemente en UFC 320 en México, donde espera contar con el apoyo de su madre en las gradas. A pesar de una lesión menor en la rodilla tras su pelea con Burns, el peleador confirmó estar en recuperación y listo para entrenar. La UFC aún no ha oficializado el combate con Edwards, pero las negociaciones están en curso.