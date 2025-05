Michael J. Fox regresa a la actuación en 'Shrinking' de Apple TV

Michael J. Fox regresa a la actuación, confirmando su participación en la tercera temporada de la aclamada serie Shrinking de Apple TV. Después de cinco años de inactividad, el querido actor, quien recibió el diagnóstico de Parkinson hace más de tres décadas, retoma su carrera. Su esperado retorno promete conmover a sus seguidores y traer nueva energía a la producción.

Esta semana se reveló que el actor de 63 años tendrá una destacada participación como estrella invitada. La serie Shrinking, protagonizada por Jason Segel y Harrison Ford, añade un talento icónico a su elenco. La noticia del regreso de Michael J. Fox ha generado una gran expectación entre los fans del intérprete estadounidense y la crítica.

El misterioso papel de Michael J. Fox en ‘Shrinking’

Hasta el momento, los detalles sobre el papel que interpretará Michael J. Fox se mantienen en completo secreto. Sin embargo, se especula que su personaje podría estar relacionado con Paul Rhoades. Harrison Ford interpreta a este personaje, quien, al igual que Fox, padece Parkinson. Este misterio aumenta la intriga sobre su regreso.

Estrenada en 2023, Shrinking narra la historia de Jimmy (Segel), un terapeuta. Tras una dolorosa pérdida familiar, comienza a romper las reglas de su profesión. Les dice a sus pacientes exactamente lo que piensa, generando cambios importantes en sus vidas y en la suya propia. La trama se centra en el impacto transformador de esta nueva perspectiva.

El regreso de Michael J. Fox a la actuación en Shrinking significa su reencuentro con el productor Bill Lawrence. Lawrence es el creador de la exitosa comedia Spin City. El actor protagonizó esta serie hasta su cuarta temporada.

La comedia Spin City tuvo seis temporadas, pero Michael J. Fox estuvo en la serie solo hasta la cuarta. Esto se debió a que sus síntomas de Parkinson se agravaron significativamente.

La gran lucha del actor

Michael J. Fox fue diagnosticado con Parkinson en 1991. Durante siete años, intentó ocultar el avance de su enfermedad. Una vez que lo hizo público, el actor decidió dedicar su vida a buscar una cura. Lo hizo a través de su fundación, que lleva su nombre. La fundación recaudó 1.500 millones de dólares para investigaciones.

En 2020, se retiró de la actuación. En ese momento, el actor contó en una entrevista con la revista Empire la razón. Una escena de la cinta Once Upon a Time in Hollywood, de Quentin Tarantino, lo llevó a tomar esa decisión.

La escena que lo hizo tomar la decisión fue aquella en la que el personaje de Leonardo DiCaprio no podía recordar sus líneas. Esto le recordó a Fox cuando tuvo dificultades para memorizar sus líneas. Sucedió durante un cameo en The Good Fight. La situación le generó una profunda reflexión sobre su condición.

“Hay una escena donde el personaje de Leonardo DiCaprio ya no puede recordar sus líneas. Vuelve a su camerino y se grita en el espejo. Es una locura. Tuve un momento en el que me miraba en el espejo y pensé: ‘Ya no puedo recordarlo’”, reveló Michael J. Fox en la entrevista con Empire.