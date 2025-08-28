Messi lidera a Inter Miami a la final de Leagues Cup y confirma despedida de Eliminatorias

Lionel Messi, tras brillar con un doblete en la victoria 3-1 de Inter Miami sobre Orlando City en las semifinales de la Leagues Cup, anunció que su último partido con la selección argentina en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 será el jueves 4 de septiembre contra Venezuela en el estadio Monumental de River, Buenos Aires. La declaración del astro argentino generó expectativa sobre su futuro con la Albiceleste, mientras su equipo se prepara para la final del torneo continental.

Un partido especial para Messi

En una rueda de prensa tras el triunfo en el Chase Stadium, Messi confirmó que el duelo ante Venezuela será especial. “Va a ser un partido muy especial para mí, porque es el último de Eliminatoria. No sé si después habrá amistosos o más partidos, pero sí que es un partido muy especial donde por eso me va a acompañar mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos los que puedan también por parte de mi mujer toda la familia”. El encuentro está programado para el jueves 4 de septiembre a las 18h30 (hora de Ecuador).

El capitán argentino destacó que vivirá el partido de manera única. “Lo vamos a vivir de esa manera”. Sin embargo, dejó incertidumbre sobre su participación en el siguiente compromiso de Argentina, que visitará a Ecuador el martes 9 de septiembre en el estadio Banco Pichincha de Guayaquil por la Fecha 18 de las Eliminatorias.

Messi figura en la prelista de convocados por el técnico de la selección argentina para esta doble fecha final de las Eliminatorias, aunque su presencia en el duelo contra Ecuador no está confirmada.

Inter Miami avanza con autoridad

En el ámbito de clubes, Inter Miami aseguró su pase a la final de la Leagues Cup 2025 tras derrotar 3-1 a Orlando City en el Clásico del Sol. Messi, regresando de una lesión, fue la figura del encuentro al marcar un doblete que dio la vuelta al marcador. El partido, disputado en el Chase Stadium, tuvo momentos de alta intensidad desde el inicio.

Durante los primeros minutos, ambos equipos buscaron imponer su ritmo, con jugadas de ida y vuelta. Al minuto 22, Rodrigo De Paul tuvo una oportunidad clara para Inter Miami, pero el arquero Pedro Gallese evitó el gol con una gran atajada. Orlando City respondió con una chance de Iván Angulo, quien falló en un mano a mano frente a Óscar Ustari.

Un giro en el marcador

El primer tiempo terminó con un gol de Marco Pasalic para Orlando City en el minuto 45, validado tras revisión del VAR, lo que puso en desventaja a Inter Miami. En el complemento, Messi tomó el control del juego, liderando a su equipo en busca del empate. A los 75 minutos, un penal cobrado por Walter López, tras la expulsión de David Brekalo de Orlando City, permitió a Messi igualar el marcador (1-1) desde los 12 pasos.

El momento clave llegó al minuto 89, cuando Messi conectó con Jordi Alba y definió cruzado para el 2-1, desatando la euforia en el Chase Stadium. Finalmente, Telasco Segovia selló la victoria con un tercer gol tras una jugada colectiva, asegurando el pase de Inter Miami a la final de la Leagues Cup.

Próximos desafíos

Inter Miami en la final de la Leagues Cup 2025 se medirá a Seattle Sounders que superó por 0-2 en la otra semifinal a Los Angeles Galaxy. El encuentro por el título se disputará el domingo a las 19h00 en el estadio Lumen Field. Mientras que el choque por el tercer lugar entre Orlando City y Los Angeles Galaxy se dará el mismo día, pero a las 16h00, en el estadio Dignity Health Sports Park.

Por su parte, Messi se prepara para un emotivo cierre en las Eliminatorias con Argentina, donde buscará despedirse del torneo clasificatorio en el estadio Monumental.

La incertidumbre sobre su participación en el partido contra Ecuador añade intriga a su futuro con la Albiceleste. Mientras tanto, el astro argentino sigue demostrando su vigencia tanto en su club como en la selección, consolidándose como una figura clave en el fútbol mundial.