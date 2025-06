Meghan Markle celebra los cuatro años de la princesa Lilibet con tiernas fotos familiares

La princesa Lilibet de Sussex, hija de Meghan Markle y Prince Harry, celebró su cuarto cumpleaños este 4 de junio de 2025, y su madre marcó la ocasión con una serie de fotos inéditas en Instagram. Estas imágenes, que capturan momentos íntimos de la familia, reflejan la vida alegre de los Sussex en California. Además, muchos seguidores dicen que muestran el amor de una madre y un padre que priorizan la privacidad, pero no resisten compartir su felicidad.

El 4 de junio, Lilibet Diana, nombrada en honor a la reina Isabel II y la princesa Diana, cumplió cuatro años. Meghan, de 43 años, compartió en Instagram un carrusel de fotos que incluye una imagen en blanco y negro de ella abrazando a Lilibet en un bote, con su cabello pelirrojo al viento, y otra de la pequeña como recién nacida. “¡Feliz cumpleaños a nuestra hermosa niña! Hace cuatro años llegó a nuestras vidas y cada día es más brillante”, escribió Meghan, agradeciendo a sus seguidores por el cariño (@meghan).

Momentos familiares únicos

Las fotos no solo celebran a Lilibet, sino que muestran la conexión de los Sussex. Una imagen captura a Harry mirando con ternura a su hija recién nacida, mientras otra lo muestra caminando de la mano con ella en una playa. “El vínculo más dulce para ver”, escribió Meghan, resaltando la relación de Lilibet como “la pequeña de papá”. Estas imágenes, que protegen la privacidad al no mostrar sus rostros claramente, reflejan el equilibrio que buscan los duques tras dejar la realeza en 2020.

El año pasado, Lilibet celebró su tercer cumpleaños con una fiesta en Montecito, rodeada de amigos y familia. Este año, aunque no se han confirmado detalles, una fuente cercana dijo a PEOPLE que los niños son el centro de la “burbuja feliz” de los Sussex.

Un guiño a la nostalgia

Meghan también compartió un video divertido de ella y Harry bailando en un hospital en 2021, intentando inducir el parto de Lilibet con el reto viral “Baby Mama”. “Cuando la comida picante y la acupuntura no funcionaron, ¡esto pasó!”, bromeó en Instagram.

El corto se suma a otras publicaciones nostálgicas de Meghan, como las fotos de Archie y Lilibet en el Día de la Madre o su aniversario de bodas, que evocan la calidez de su vida en California.

El futuro de los Sussex

Lilibet, séptima en la línea de sucesión al trono británico, y su hermano Archie, de 6 años, crecen en un entorno privado en Montecito. Meghan, quien lanzó su marca As Ever y la serie With Love, Meghan en Netflix, habló en su podcast Confessions of a Female Founder sobre un posible negocio futuro con Lilibet. “Tal vez un día construyamos algo juntas”, dijo, soñando con el potencial de su hija.

Con estas fotos, Meghan no solo celebra a Lilibet, sino que reafirma su narrativa de familia unida, lejos de las tensiones reales. Su habilidad para conectar con el público a través de momentos auténticos sigue conquistando corazones en 2025.