Más de 44 mil personas en Santo Domingo de los Tsáchilas dependen de bonos del MIES

Durante los primeros cuatro meses de 2025, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) transfirió más de 12,75 millones de dólares en ayudas monetarias. Este monto fue destinado a 44.464 personas en Santo Domingo de los Tsáchilas, donde la pobreza sigue siendo predominante.

Aunque las transferencias del MIES representan un alivio económico mensual para miles de familias, su alcance real en la reducción de la pobreza estructural es cuestionado. Con corte a abril de 2025, esta provincia se ubicó como la número 13 con más beneficiarios del país, según datos oficiales del propio ministerio.

Uno de los bonos que más beneficiarios tiene

El programa más amplio es el Bono de Desarrollo Humano (BDH), que llegó a 19.477 personas con una inversión de 3,98 millones de dólares. Aunque su propósito es atender a hogares en situación de pobreza extrema, no existen reportes públicos que evidencien una reducción significativa de estos indicadores en la provincia.

Otro programa, el Bono con Componente Variable, benefició a 8.396 personas, especialmente familias con hijos en edad escolar. Se destinaron más de 2,56 millones de dólares con el objetivo de mantener la asistencia escolar, pero el ministerio no ha difundido evaluaciones que confirmen su efectividad.

También se entregaron ayudas específicas: la Pensión Mis Mejores Años para adultos mayores sin pensión, con 7.862 beneficiarios y un presupuesto de 2,92 millones de dólare. Además del Bono Joaquín Gallegos Lara, que llegó a 1.402 personas con discapacidad o enfermedades catastróficas, a un costo de 1,33 millones.

Bono enfocado en la desnutrición infantil

El Bono 1000 Días, orientado a madres embarazadas y con hijos menores de dos años, alcanzó a 4.857 usuarias. Aquí ha habido una inversión de 1,01 millones de dólares. Su objetivo es reducir la desnutrición infantil, pero Santo Domingo sigue sin figurar en los informes nacionales como una provincia con mejoras destacadas en este indicador.

A pesar del volumen de inversión, no hay claridad sobre el impacto real de estos bonos en la salida de la pobreza. El economista Luis Alcívar advierte que estas ayudas “cumplen un rol paliativo”, pero señala que en zonas con alto empleo informal como Santo Domingo, los bonos terminan reemplazando ingresos, no generándolos. “El problema es que no se complementan con políticas sostenidas de empleo y acceso a servicios”, cuestiona.

Sin un seguimiento efectivo

Por su parte, la trabajadora social Maritza Vera afirma que el sistema carece de seguimiento efectivo. “Se entregan los bonos, pero no hay visitas ni asesoría. Muchos beneficiarios no saben cómo aprovechar estos recursos”, indica. También cuestiona la falta de transparencia pública sobre criterios de selección y permanencia.

Durante los primeros cuatro meses de 2025, los seis bonos ejecutados en esta provincia sumaron una inversión total de 12.750.645,08 dólares, recursos que se transfieren mensualmente a las cuentas de los beneficiarios (21).