Marlene Favela confirma que ya no está soltera: “Vinimos a ser felices, a equivocarnos, a intentarlo todo”

Aunque durante mucho tiempo se mantuvo enfocada en su vida profesional y en la maternidad, Marlene Favela ha vuelto a ilusionarse. La actriz de telenovelas confirmó recientemente que su corazón ya tiene dueño, y que está atravesando una de las etapas más plenas de su vida amorosa.

Lejos de hacerlo con anuncios rimbombantes, lo reveló con madurez y sencillez en el programa matutino Hoy, donde compartió su visión del amor con una reflexión que dejó huella: “Mientras uno siga respirando y viviendo hay que enamorarse, hay que equivocarse, hay que intentar, porque de eso se trata la vida, venimos a ser felices”.

Una relación fuera de cámaras

Aunque Marlene evitó revelar la identidad de su pareja, fue clara en explicar por qué mantiene en reserva los detalles de su nuevo romance. “No vas por la vida presentándoselo a nadie, pero no, no estoy sola”, dijo entre risas.

La actriz explicó que su pareja no pertenece al medio artístico, y por ello no considera exponerlo públicamente. “No se dedica a lo mismo que yo, entonces no creo que lo exponga. Si por ahí me ven, pues ya saben”, comentó con naturalidad y sin afán de ocultarse, pero tampoco de hacer espectáculo.

Paso a paso con su hija Bella

Favela también habló sobre la relación entre su nueva pareja y su hija Bella, fruto de su matrimonio con el empresario George Seely, con quien se divorció en 2020.

“Mi hija es mi todo… pues, paso a paso. Creo que las cosas llevan tiempo. Siempre he sido muy partidaria de que no hay que presionar nada. Las cosas se van dando, y cuando sea el momento, sucederá”, compartió con madurez.

Este enfoque prudente refleja el equilibrio que la actriz busca entre su vida emocional y su rol como madre.

Marlene está feliz y en paz consigo misma

Más allá del romance, Marlene destacó que su felicidad no depende exclusivamente de tener pareja. “Estoy muy contenta, creo que estoy en una etapa de mi vida bien bonita, disfrutando lo que el universo me manda”, declaró con una sonrisa.

Para la actriz, amar es parte del camino de crecimiento personal. “Creo que mientras uno siga respirando y viviendo hay que enamorarse… Estoy en paz conmigo misma, y eso hace que el amor también llegue de forma más bonita”.

El mensaje de Marlene: amor sin presión y con autenticidad

En una industria donde muchas relaciones se vuelven parte del espectáculo, Marlene Favela ha elegido el camino de la discreción y el respeto mutuo, priorizando el bienestar personal y familiar.

Su testimonio es también una invitación a vivir el amor desde la madurez, sin prisas, sin presiones y con la certeza de que cada etapa de la vida merece ser vivida con plenitud.