Maribel Guardia desmiente perder demanda por custodia de su nieto

Maribel Guardia, reconocida actriz y cantante costarricense, aclaró en una entrevista con el programa Ventaneando que es falso que haya perdido una demanda contra su exnuera, Imelda Tuñón, en relación con la custodia de su nieto, José Julián. La artista aseguró que los procesos legales siguen en curso y no ha habido cambios.

Guardia enfatizó que las noticias sobre una supuesta derrota legal son falsas. “No se ha perdido ninguna demanda; son rumores. Todo sigue igual”, declaró. Además, mencionó que un juez decidirá en el futuro las visitas con su nieto. Su prioridad, según afirmó, es el bienestar del menor.

¿Qué dijo Imelda Tuñón sobre la relación con Maribel Guardia?

Por su parte, Imelda Tuñón, madre de José Julián, afirmó en un comunicado pasado que su hijo no tiene intención de ver a su abuela. “Él me expresó que no tiene la disposición de verla”, escribió en Instagram. Sin embargo, dejó claro que aún no hay un acuerdo legal sobre las visitas.

Tuñón reconoció que el proceso es difícil. “Los corazones tardan en sanar, pero confío en que Dios nos ayudará”, expresó. Pese a todo, aseguró estar abierta a un posible acercamiento si su hijo lo desea. “Si él quiere, puedo ver la manera en que se vean”, dijo.

Maribel Guardia responde sobre la relación con su nieto

Ante las declaraciones de Tuñón, Maribel Guardia respondió con tacto. Sobre la afirmación de que el niño no pregunta por ella, la actriz comentó: “Él es muy inteligente. Cuando estuvo conmigo, tampoco preguntaba por su mamá, no por falta de amor, sino para protegerla”.

Guardia confía en que, con el tiempo, su nieto la buscará. “Él me quiere y lo sé”, afirmó. Además, destacó que todas sus acciones siempre han sido por el bien del menor. Sin embargo, admitió que su relación con Imelda ya no será la misma.

¿Hay posibilidad de reconciliación?

Imelda Tuñón reveló que Maribel Guardia le envió un regalo a José Julián por su cumpleaños, un gesto que podría marcar el inicio de una reconciliación. “Si fuéramos solo ella y yo, ya habría un acercamiento”, admitió. Aunque perdonó a Guardia, consideró que el conflicto fue innecesario.

Por su lado, Guardia reconoció que “aquí se rompió un plato hace mucho tiempo”. No obstante, reiteró que su único objetivo es velar por la felicidad de su nieto. Mientras tanto, el caso legal sigue en proceso, y la decisión final dependerá de un tribunal.