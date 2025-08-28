María Teresa, «La flaca» Guerrero comparte su evolución tras cirugía por cáncer de ovario

La ex presentadora y atleta ecuatoriana María Teresa Guerrero, conocida como ‘La Flaca’, compartió este miércoles 27 de agosto imágenes de su proceso de recuperación tras una importante cirugía en el hospital Houston Methodist, en Texas, Estados Unidos, como parte del tratamiento que enfrenta por un cáncer de ovarios en etapa avanzada. La también deportista comunicó que sigue hospitalizada, pero ya comenzó a caminar dentro del centro médico.

Una intervención clave en su tratamiento oncológico

A través de sus historias en Instagram, red social donde acumula más de 1.7 millones de seguidores, compartió un breve video en el que se le observa caminando por los pasillos del hospital, vestida con bata y faja quirúrgica, acompañando la publicación con un mensaje en tono esperanzador:

“Mis primeros pasitos, aún hospitalizada. Súper sexy mi bata y faja de hospital. Tengo una cicatriz desde el pecho hasta la cosita (ha ha). Heridas de guerra. Gracias por todos sus mensajes de apoyo”.

Indicó que espera que en las próximas horas le den el alta médica.

La Flaca Guerrero ha recibido apoyo de su novio

La también atleta compartió una imagen junto a su pareja, el estadounidense Graham Kersey, quien ha estado acompañándola de forma constante desde el inicio del tratamiento.

“Este hombre que ha estado a mi lado, cuidándome sin importar mi enfermedad, ni cómo me veo, ni cómo estoy, es un verdadero ángel que Dios puso en mi vida”, escribió Guerrero junto a la fotografía.

Desde el anuncio de su diagnóstico, la ex conductora ha recibido muestras de apoyo de colegas, seguidores y figuras públicas tanto en Ecuador como en el extranjero. Ha utilizado sus plataformas digitales para concienciar sobre la importancia de la detección temprana del cáncer y para compartir los altibajos de su tratamiento.

La lucha de la Flaca Guerrero contra el cáncer de ovarios

El cáncer de ovario es uno de los tipos de cáncer ginecológico más agresivos y suele detectarse en etapas avanzadas debido a la ausencia de síntomas específicos en fases tempranas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), afecta a más de 300.000 mujeres al año en el mundo, y su tratamiento suele combinar cirugía con quimioterapia.

Guerrero ha optado por llevar su tratamiento en el sistema hospitalario de Estados Unidos, donde ha recibido atención especializada. El Houston Methodist Hospital, donde fue intervenida, es uno de los centros médicos con mayor reconocimiento internacional en oncología.

En entrevistas anteriores y publicaciones, la atleta ha manifestado su intención de mantenerse activa en redes no solo para documentar su proceso, sino para alentar a otras mujeres a realizarse controles médicos regulares y no ignorar signos de alarma.

Carrera pública y vida personal

María Teresa Guerrero es una figura reconocida en Ecuador por su trabajo como presentadora de televisión en programas de alto rating como «En Contacto», además de su trayectoria como atleta de alto rendimiento. En los últimos años, se ha radicado en Estados Unidos, donde ha continuado su preparación deportiva y participado en competencias de triatlón.

En 2023, Guerrero hizo pública su relación con Graham Kersey, quien ahora se ha convertido en su principal apoyo emocional durante este proceso médico. Ambos han compartido imágenes juntos desde clínicas y actividades al aire libre, lo que ha generado mensajes de solidaridad entre sus seguidores.