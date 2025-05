María Teresa Guerrero se corta el cabello tras iniciar quimioterapia: “Sentí que era momento de soltar”

A pesar de los desafíos que enfrenta tras ser diagnosticada con cáncer, María Teresa «La Flaca» Guerrero mantiene una actitud positiva y llena de esperanza. En redes sociales ha compartido el inicio de su lucha contra la enfermedad y los avances de su tratamiento. Su última publicación muestra su corte de cabello.

Un acto simbólico: el corte de cabello como paso hacia la sanación

A una semana de haber iniciado la quimioterapia, decidió adelantarse a los efectos del tratamiento y «soltar en sus propios términos».

“No lo tenía así de corto desde que tenía 15 años. Pero hoy, a exactamente 7 días de mi primera quimioterapia, sentí que era momento de soltar…”, escribió la presentadora en una publicación en redes sociales, acompañada de varias imágenes de su nuevo look.

Guerrero confesó que los días posteriores a su primer ciclo de quimioterapia fueron especialmente duros. “Los días 3 y 4 después de la quimio fueron tan duros que no quiero recordarlos. Sentí que ya no era yo”, expresó. Sin embargo, el día 7, relata, sintió un punto de inflexión: “Me desperté y me encontré nuevamente. Volví a ser ‘la Flaca’. Con cicatrices nuevas, con el cuerpo adolorido, pero con el alma firme.”

El corte de cabello: rendición, poder y preparación

El gesto de cortarse el cabello representa para Guerrero mucho más que un cambio físico. “Cortarme el pelo fue un acto de preparación, de rendición y de poder”, expresó con contundencia. Consciente de que con el paso de los días su cabello comenzará a caer debido al tratamiento, prefirió anticiparse con determinación y control.

“Decidí anticiparme, soltar poco a poco, en mis propios términos”, señaló. La publicación se volvió viral rápidamente y recibió una ola de mensajes de admiración y apoyo, tanto de seguidores anónimos como de figuras públicas del ámbito artístico y deportivo del país.

Guerrero también compartió la parte más humana y vulnerable de su proceso: “Estoy intentando vivir este proceso con toda la valentía que puedo. Hay lágrimas, sí. Hay miedo. Pero también hay una fe que me sostiene y una gratitud inmensa por seguir viva.”

El mensaje de fuerza de María Teresa Guerrero

En un momento marcado por el dolor y los desafíos físicos, la presentadora ecuatoriana concluyó su mensaje con palabras que conmovieron a miles: “Gracias a cada persona que me ha escrito, que ha orado por mí, que me ha enviado un abrazo desde lejos. Siento su amor.

Y aunque hoy tengo el pelo más corto, tengo el corazón más lleno. Más lleno de fuerza, de fe, de propósito. Y eso… no se cae con nada.”

Este testimonio público no solo refleja el coraje con el que María Teresa Guerrero enfrenta su diagnóstico, sino que se convierte también en una fuente de inspiración para otras personas que atraviesan situaciones similares. Su historia ha reavivado una conversación pública sobre el cáncer, la resiliencia y la importancia de la salud emocional durante los tratamientos médicos.