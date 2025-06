María Teresa Guerrero revela su nueva imagen: «Hoy me miro al espejo y veo a una nueva flaca»

La ecuatoriana María Teresa Guerrero compartió hoy otro momento de su lucha contra el cáncer de ovario: Se rapó la cabeza para adelantarse a la pérdida capilar a causa de la quimioterapia.

A través de sus redes sociales, la recordada presentadora de TV compartió varias fotos de su corte de cabello, donde se vio que estuvo acompañada por varios amigos. Entre ellos, la periodista ecuatoriana Hellen Quiñónez, quien se ha convertido en su gran apoyo.

María Teresa Guerrero reflexionó sobre su enfermedad

En el post, María Teresa compartió un mensaje inspirador, donde destacó que su enfermedad la ha convertido en una mujer diferente. «Hoy me miro al espejo y veo a una nueva Flaca. Una mujer que ha sido tocada por el dolor, pero también abrazada por el amor. Una mujer que ha conocido a un Dios misericordioso, que no me ha soltado ni un segundo», empezó diciendo.

Añadió que «esta nueva flaca» le gusta. «Le doy la bienvenida con orgullo. Porque, aunque al principio estaba aterrada con el diagnóstico, hoy entiendo el propósito que Dios tiene para mi vida». Agregó que comparte su proceso para motivar a otras mujeres a seguir luchando. «Y como he dicho antes, no comparto este camino de sanación para llamar la atención. Lo hago porque sé que muchas mujeres están pasando por lo mismo. Y quiero decirles algo con todo mi corazón: no están solas», recalcó.

«Rodéense de lo que les haga bien. Luchen por sentirse en paz. No se victimicen: agradezcan. Agradezcan estar vivas. Agradezcan el hoy. Agradezcan poder respirar. Esa es mi prioridad hoy: vivir el momento presente con gratitud profunda», finalizó.

Su enfermedad es el «Ironman más importante»

El pasado 3 de mayo, María Teresa Guerrero reveló que fue operada el día anterior luego de que se le encontraron dos tumores en sus ovarios. Mientras que el pasado 20 de mayo comenzó con quimioterapias. «Mi sanación ha comenzado. Yo digo que la quimioterapia no es más que ese líquido divino del Señor que me está sanando. Le creo an mis doctores porque en sus manos también están las manos de Dios. Estoy meditando, respirando, conectándome. En este proceso he visto la cara de Dios mil veces. Y he presenciado milagros increíbles», dijo en ese momento.

«Quiero seguir optimista, creyendo en la vida, motivándolos siempre. Porque pronto voy a cruzar la meta de mi Ironman más importante», destacó.

Muy querida en Ecuador

María Teresa Guerrero, nacida el 9 de febrero de 1978 en Guayaquil, es muy querida en Ecuador pese a que hace varios años dejó la televisión. Antes de su diagnóstico médico, la ‘Flaca’ fue parte del reality MasterChef Celebrity Ecuador, donde re reencontró con el cariño del público.

Su carrera inició a finales de los años 90, destacando en concursos de belleza nacionales e internacionales. Ingresó a la televisión con la serie Sin límites de Ecuavisa, y luego se convirtió en la primera presentadora deportiva del país en Sótano Deportivo, junto a Marcos Hidalgo y Carlos Luis Morales. También condujo el segmento Gente en Televistazo y el programa En Contacto hasta 2014.

En cine, protagonizó Retazos de vida (2008) y Sólo es una más (2016), ambas dirigidas por Viviana Cordero. Desde 2001, se enfocó en el triatlón, participando en 23 Ironman 70.3 y clasificando a cuatro mundiales (Austria 2015, Australia 2016, Chattanooga 2017, Sudáfrica 2018).