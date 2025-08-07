COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Espectáculos
Confesión

María Becerra cuenta cómo superó un embarazo ectópico y regresó a la música

María Becerra habló por primera vez con detalle sobre la cirugía de emergencia que enfrentó hace cuatro meses tras un embarazo ectópico.
María Becerra cuenta cómo superó un embarazo ectópico y regresó a la música
Hace cuatro meses la cantante argentina estuvo en riesgo tras tener un embarazo ectópico.
María Becerra cuenta cómo superó un embarazo ectópico y regresó a la música
Hace cuatro meses la cantante argentina estuvo en riesgo tras tener un embarazo ectópico.

Cuatro meses después de someterse a una cirugía de emergencia por un embarazo ectópico, María Becerra rompió el silencio y compartió cómo esta experiencia marcó un antes y un después en su vida. En una entrevista para el programa radial argentino Perros de la Calle (Urbana Play), la intérprete de Wow wow recordó el momento crítico que vivió en abril y cómo logró encontrar fuerza para superarlo.

Becerra describió que la situación llegó a un punto extremo en el que incluso necesitó asistencia para respirar. “Cuando te estás muriendo, es tremenda la cantidad de cosas que se te pasan por la mente. Cuando logras salir de eso… ves la vida completamente diferente”, afirmó.

Recordó que en la clínica, al serle retirado el respirador, sintió un profundo agradecimiento por algo tan elemental como respirar por sí misma. “Pararte, ir al baño, esas cosas tan básicas de la vida… las valoras un montón”, añadió con emoción.

Aprendizajes y cambios profundos que vivió Becerra

La cantante explicó que esta crisis de salud le enseñó a tomarse la vida con más calma, a priorizar su bienestar y el de su familia. La pausa obligada la llevó a reconectar con su esencia personal y artística, encontrando en la música un motor para salir adelante.

Lejos de detenerla, este episodio reforzó su compromiso con su carrera. En los últimos meses, María ha lanzado dos nuevos sencillos, Ramen Para Dos e Infinitos Como el Mar, que muestran su versatilidad y conexión emocional con su público. Además, se prepara para uno de los conciertos más importantes de su trayectoria: un show en el estadio River Plate el próximo 12 de diciembre, que promete ser una celebración de vida y música.

Concientización sobre el embarazo ectópico

El testimonio de Becerra también ha abierto la conversación sobre el embarazo ectópico. Esta condición médica ocurre cuando un óvulo fertilizado se implanta fuera del útero. Y puede poner en riesgo la vida de la mujer si no se trata a tiempo. Según la Organización Mundial de la Salud, esta complicación representa aproximadamente el 2% de todos los embarazos y requiere atención médica inmediata.

