Marcelo Zuleta cierra la puerta a El Nacional: “No es mi momento de volver”

Marcelo Zuleta, entrenador argentino que llevó a El Nacional a ganar la Copa Ecuador 2024, descartó volver a dirigir al club tras la reciente salida de Omar Asad como director técnico.

En declaraciones a medios locales, Zuleta afirmó que “no es mi momento de volver” al equipo quiteño, que enfrenta dificultades económicas y un desempeño irregular en la LigaPro 2025.

Declaraciones de Zuleta

El pasado lunes, durante la fecha 19 de la LigaPro, Zuleta fue visto en el Estadio Bellavista de Ambato observando el partido entre Técnico Universitario y Orense, que terminó con victoria 0-1 para los visitantes.

Su presencia generó rumores sobre un posible retorno a El Nacional, pero el entrenador fue tajante: “No es mi momento de volver a El Nacional. Sé que siempre he echado una mano al club y no dudo que quizás haya una tercera vuelta con El Nacional, pero hoy creo que no será el momento,” aseguró el entrenador.

Zuleta también había desmentido previamente rumores que lo vinculaban con Técnico Universitario en marzo de 2025, aclarando que no había recibido contactos de clubes ecuatorianos tras su salida de El Nacional en enero de 2025. Actualmente, el argentino se encuentra sin equipo, pero señaló que espera volver a dirigir “pronto”.

El Legado de Zuleta en El Nacional

En 2024, Zuleta asumió la dirección técnica de El Nacional tras la salida de Éver Hugo Almeida. Bajo su mando, el equipo disputó 27 partidos, con 16 victorias, 4 empates y 7 derrotas. Su mayor logro fue conquistar la Copa Ecuador 2024, derrotando 1-0 a Independiente del Valle en la final, lo que marcó el primer título del club en 18 años y aseguró un cupo en la Copa Libertadores 2025. Sin embargo, en la Libertadores, El Nacional fue eliminado en la Fase 2 por Barcelona SC.

Tras el título, Zuleta se desvinculó del club en enero de 2025, y Omar Asad tomó su lugar. La salida del argentino coincidió con problemas económicos persistentes en El Nacional, incluyendo atrasos salariales que afectan al plantel actual.

Situación Actual de El Nacional

Tras la salida de Asad, Juan Carlos Pérez asumió como entrenador interino y ha dirigido dos encuentros: un empate 0-0 ante Técnico Universitario y una victoria 1-0 contra Manta. En la LigaPro 2025, El Nacional ocupa el 10° puesto con 23 puntos tras 19 fechas, apenas una unidad por encima de Emelec, que está en la zona de riesgo para el cuadrangular por no descender.

El próximo desafío del club será este viernes 11 de julio, cuando debute en la Copa Ecuador 2025 como campeón defensor. En los 16avos de final, visitará a 22 de Julio en el Estadio Jocay de Manta. Posteriormente, el lunes 14 de julio, enfrentará a Aucas como visitante por la fecha 20 de la LigaPro en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda.

Perspectivas del Club

El Nacional busca un director técnico permanente para estabilizar el proyecto deportivo y enfrentar los retos de la Copa Ecuador y la LigaPro. Además de los problemas en el campo, el club lidia con una crisis institucional marcada por deudas y tensiones internas.

La directiva, encabezada por Marco Pazos, evalúa candidatos para el banquillo, pero nombres como Edison Méndez, Paul Vélez y Fabián Frías han sido descartados, según reportes en redes sociales. Mientras tanto, la hinchada espera que el equipo recupere el nivel mostrado en 2024 bajo el mando de Zuleta, aunque el propio entrenador ha cerrado la puerta a un retorno inmediato.

Los próximos días serán clave para definir el rumbo deportivo e institucional del Bi-Tri, que aspira a mantenerse competitivo en el fútbol ecuatoriano.