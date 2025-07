Marcelo Meli se despide de Emelec tras victoria clave ante Mushuc Runa

La victoria de Emelec por 1-0 ante Mushuc Runa en la fecha 21 de la LigaPro 2025 trajo alivio al equipo eléctrico, que logró salir del temido hexagonal de descenso. Sin embargo, la celebración en el estadio George Capwell quedó empañada por una noticia que sacude al plantel: Marcelo Meli, uno de los pilares del mediocampo, abandona el club para sumarse a Independiente Santa Fe de Colombia.

Óscar Bagüí dio la noticia de la salida de Meli

La confirmación llegó en la rueda de prensa postpartido, cuando Óscar Bagüí, asistente técnico interino de Emelec, expresó con pesar: “Vamos a perder una pieza fundamental. Marcelo es un chico que, tanto dentro como fuera de la cancha, apoya mucho al grupo. Donde quiera que vaya, que le vaya bien, es una gran persona”. Sus palabras resonaron entre los hinchas, quienes ya lamentan la partida del volante argentino en redes sociales con el hashtag #QuédateMeli, que acumuló más de 2,000 menciones en las últimas 24 horas, según datos de TweetDeck.

Meli, de 33 años, se despidió con un mensaje cargado de emotividad. “Mañana firmamos los papeles, será mi último día en el club. Me hubiera gustado irme jugando. Me voy con todo el cariño de la hinchada y el respeto de la dirigencia; es un arreglo al que hemos llegado”, declaró el mediocampista. Además, destacó el apoyo incondicional de los aficionados: “Palabras de agradecimiento para la hinchada que me dieron desde el primer día, a pesar de los momentos difíciles que pasamos en el club”. Horas antes del encuentro, Meli compartió en sus redes sociales una imagen de su vestimenta lista para el partido, un gesto que muchos interpretaron como una despedida anticipada.

Su tiempo en el equipo azul

El argentino llegó a Emelec a inicios de 2024, procedente de Liverpool de Uruguay, y rápidamente se consolidó como un titular indiscutible. En su temporada y media con los azules, disputó 45 partidos, anotó tres goles y aportó cinco asistencias, según estadísticas de SofaScore. Su estilo combativo y su versatilidad en el mediocampo lo convirtieron en un favorito de la afición, pero la crisis financiera del club, que incluye deudas salariales con el jugador, facilitó su salida.

La transferencia a Independiente Santa Fe, vigente campeón de la Liga BetPlay, aún no está del todo clara. Fuentes cercanas al club indican que no se ha definido si habrá una negociación formal entre ambos equipos o si Meli rescindirá su contrato condonando las deudas, lo que dejaría a Emelec sin ingresos por el traspaso. El interés del equipo colombiano, liderado por el técnico Jorge Bava, quien ya dirigió a Meli en Liverpool, se intensificó en las últimas semanas, atraído por la experiencia del volante en clubes como Boca Juniors, Racing Club y Sporting Lisboa.

La salida de Meli representa una baja sensible para Emelec, especialmente porque el mercado de fichajes en Ecuador cerró el 15 de julio, según la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), lo que impide al club buscar un reemplazo inmediato. “Nos tocará trabajar para buscar su reemplazo. Gracias a los chicos, hoy sacamos los tres puntos”, afirmó Bagüí, mostrando optimismo pese a la adversidad.

¿También se irá Facundo Castelli?

En medio de esta reestructuración, también surgieron rumores sobre una posible salida de Facundo Castelli, delantero titular de Emelec, hacia el mismo Independiente Santa Fe. Sin embargo, estas especulaciones no han sido confirmadas, y la directiva azul descarta desprenderse de otro jugador clave en este momento crítico de la temporada.

Emelec, que ha ganado solo tres de sus últimos diez partidos, según datos de la FEF, busca consolidar su recuperación en la LigaPro y aspira a clasificar a un torneo internacional, como la Copa Sudamericana. La pérdida de Meli, sin duda, complica este objetivo, pero el cuerpo técnico confía en la unión del plantel para superar este golpe. “Con los que estamos, sacaremos al club adelante”, aseguró Bagüí.

Mientras tanto, los hinchas eléctricos despiden a Meli con gratitud y tristeza. Su legado en el Bombillo quedará marcado por su entrega y profesionalismo, pero también por el sabor amargo de una salida que refleja los problemas estructurales que aún aquejan al club.