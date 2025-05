Marcela Aguiñaga critica crisis interna en Revolución Ciudadana tras expulsión de Sergio Peña

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, expresó su preocupación por la crisis interna que atraviesa el movimiento Revolución Ciudadana (RC), tras la expulsión del legislador Sergio Peña. Esto por respaldar un proyecto de ley del Gobierno de Daniel Noboa para combatir la economía de las bandas criminales. En un mensaje publicado en sus redes sociales, Aguiñaga lamentó que el movimiento “se diluye entre egos e imposiciones”, alejándose del proyecto colectivo que defendió durante años.

Marcela Aguiñaga, ex presidenta de RC hasta octubre de 2023, señaló: “Duele ver en lo que están convirtiendo a Revolución Ciudadana. Esto ya no se parece al proyecto colectivo que defendimos. He resistido, he luchado y seguiré luchando desde cualquier espacio, porque las causas solo se abandonan con la muerte. La RC debe reaccionar”. Su pronunciamiento público sugiere que los espacios internos del movimiento no están funcionando para resolver las diferencias, evidenciando una fractura en la organización.

La crisis se refleja tras la expulsión de Peña

La expulsión de Peña se dio luego de que este apoyara el informe de primer debate del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo. Con ello «desobedeció» la directriz de la Bancada Ciudadana de RC, liderada por Luisa González, de no respaldar la iniciativa. Peña, por su parte, ha defendido su postura en redes sociales y en una gira de medios. Afirmando que “tres o cuatro” líderes hablan en nombre de RC, pero no representan a toda la militancia. Su decisión de apoyar la ley, que busca desarticular las economías criminales asociadas al narcotráfico y el crimen organizado, generó una fuerte reacción de la cúpula del movimiento.

El conflicto interno en RC no es nuevo. En octubre de 2023, Marcela Aguiñaga dejó la presidencia del movimiento tras críticas de Pierina Correa, hermana del expresidente Rafael Correa, sobre el manejo de la organización y la campaña presidencial de Luisa González. Esta culminó con la victoria de Daniel Noboa en las elecciones extraordinarias de ese año. Más recientemente, tras la segunda vuelta presidencial de abril de 2025, donde Noboa fue reelegido con el 56% de los votos frente al 44% de González. Marcela Aguiñaga felicitó al presidente electo, mientras González y Rafael Correa insistían en denuncias de un supuesto fraude electoral por el uso de tinta transferible. Marcela Aguiñaga, en respuesta a estas acusaciones, expresó el 14 de mayo que se le ha calificado como “la oveja negra de la Revolución Ciudadana” por disentir de la postura de Correa.

Polarización en Ecuador

Este episodio se suma a un contexto de creciente polarización en Ecuador, donde la inseguridad y el crimen organizado han dominado el debate político. Según datos oficiales, el país registró 2.361 muertes violentas en el primer trimestre de 2025, consolidándose como el más violento de América Latina. La ley respaldada por Peña busca atacar las fuentes de ingresos de las bandas criminales, un tema prioritario para el gobierno de Noboa, cuya política de “mano dura” ha sido tanto apoyada como cuestionada.