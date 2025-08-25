COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Deportes
Polideportivo

Manabita Uma Córdova conquista seis medallas en la Copa Club Grau 2025

La nadadora manabita Uma Córdova destacó en la Copa Club Grau 2025 en Piura, ganando seis medallas, incluyendo cuatro oros, representando a Fedemanabi.
3 minutos de lectura
Manabita Uma Córdova conquista seis medallas en la Copa Club Grau 2025
La nadadora Uma Córdova ganó medalla en 50 metros libre.
Manabita Uma Córdova conquista seis medallas en la Copa Club Grau 2025
La nadadora Uma Córdova ganó medalla en 50 metros libre.

Julio Moreira

Redacción ED.

Julio Moreira

Redacción ED.

[email protected]

La nadadora ecuatoriana Uma Córdova ganó seis medallas, incluidas cuatro de oro, en el XVIII Campeonato de Natación Copa Club Grau, celebrado del 22 al 24 de agosto de 2025 en Piura, Perú, consolidando su talento y el prestigio de Manabí en la natación internacional.

Dominio en pruebas individuales

Córdova, de 14 años, representó a la Federación Deportiva de Manabí (Fedemanabi) en el XVIII Campeonato de Natación Copa Club Grau 2025, realizado en la Piscina Olímpica de Piura del 22 al 24 de agosto. La manabita se alzó con cuatro medallas de oro en las pruebas individuales de 50 metros libre, 100 metros libre, 100 metros mariposa y 100 metros espalda. Su desempeño destacó por su técnica y velocidad, consolidándola como una de las figuras principales del evento.

Uma Córdova (centro) junto al entrenador Ramón del Toro, y su padre, Eduardo Córdova
Uma Córdova (centro) junto a su padre, Eduardo Córdova y el al entrenador Ramón del Toro.

Uma, acompañada por su entrenador Ramón del Toro y su padre Eduardo Córdova, mostró una preparación física sobresaliente. La nadadora, que entrena en el Complejo California de Portoviejo, logró tiempos competitivos en todas sus pruebas, mejorando sus marcas personales en los 100 metros mariposa (1:03.45) y 100 metros espalda (1:05.12).

Aporte en relevos y medallero

Además de su éxito individual, Córdova contribuyó al equipo de Fedemanabi con una medalla de plata en el relevo libre 4×50 metros junto a Ana Sofía López, María José Zambrano y Valentina Torres, con un tiempo de 1:52.67. También obtuvo una medalla de bronce en el relevo combinado 4×50 metros (2:01.34) con las mismas compañeras, según el reporte del torneo. Estas preseas completaron su total de seis medallas en la competencia.

La FDM, a la que representa Córdova, destacó su liderazgo en el evento, que contó con la participación de más de 600 nadadores de Perú y Ecuador

Trayectoria y proyección internacional

Uma Córdova, nacida en Portoviejo, ha emergido como una de las promesas de la natación ecuatoriana. En 2024, logró un segundo puesto en los 7,5 km del Campeonato Nacional Interclubes Pablo Coello y medallas en los Juegos Bolivarianos de la Juventud

La Copa Club Grau, organizada por el Club Grau de Piura, es un torneo internacional que reúne a nadadores de categorías juveniles y absolutas. En esta edición, participaron 31 clubes en una piscina de 50 metros, con pruebas en estilos libre, mariposa, espalda, pecho y relevos.

Un impulso para Manabí y Ecuador

Este evento sirvió de preparación para Uma Córdova  previo al Campeonato Sudamericano Juvenil de Natación en Río de Janeiro (Brasil) que se dará desde el 23 de septiembre al 4 de octubre, donde Ecuador buscará mejorar su quinto puesto general de la edición 2023 en Buenos Aires, con 12 medallas (3 oros, 5 platas, 4 bronces).

