Hace 1 mes
Ecuador
Gobierno

Manabí, El Oro, Guayas y Los Ríos están bajo un nuevo estado de excepción por aumento de violencia

El presidente Daniel Noboa anunció un estado de excepción en cuatro provincias de Ecuador para revertir el aumento de la violencia y fortalecer la seguridad.
Redacción

Redacción ED.

El presidente de EcuadorDaniel Noboa, declaró un nuevo estado de excepción en las provincias de Manabí, El Oro, Guayas y Los Ríos. La medida busca enfrentar el aumento de la violencia y la actividad delictiva en estas zonas.

Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 76 la noche del miércoles 6 de agosto de 2025, estableciendo esta acción excepcional con vigencia de 60 días.

El mandatario fundamentó la declaratoria de estado de excepción en la causal de grave conmoción interna. Según el decreto, estas provincias reportan un incremento significativo en los índices de violencia y la operación de grupos armados organizados. Esta situación ha generado una preocupación urgente para la seguridad ciudadana en Ecuador.

Medidas y alcance del decreto presidencial

Durante estos 60 días, el Bloque de Seguridad, integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, coordinará las acciones para reducir la delincuencia.

Este equipo especial tendrá el objetivo de restablecer el orden y la tranquilidad en las zonas afectadas. La coordinación estará bajo el mando del Ministerio de Defensa, quien supervisará todas las operaciones.

El decreto de estado de excepción suspende derechos constitucionales como el de domicilio e inviolabilidad de correspondencia.

Estado de excepción: suspensión del derecho de domicilio e inviolabilidad de correspondencia

El levantamiento del derecho a la inviolabilidad de domicilio permitirá a las autoridades inspeccionar viviendas o espacios donde operen miembros de grupos criminales. Esta acción busca desmantelar redes delictivas y evitar que sigan operando impunemente en las cuatro provincias afectadas. La cooperación entre instituciones será clave para el éxito de esta estrategia.

Por otro lado, con la suspensión del derecho a la inviolabilidad de correspondencia, se podrá acceder a mensajes y comunicaciones que impliquen actividades ilícitas. Así, las autoridades pretenden seguir la pista a los grupos armados que generan violencia. Esta medida permitirá una intervención más precisa y efectiva contra el crimen organizado. (07)

