¡Majo Aguilar aclara rumores! ¿Qué dijo sobre su prima Ángela Aguilar?

Majo Aguilar, integrante de la dinastía Aguilar, rompió su regla de no hablar de su familia al responder a los rumores de rivalidad con su prima Ángela Aguilar en una entrevista con Despierta América. Majo respaldó las recientes declaraciones de Ángela, desmintiendo cualquier distanciamiento por motivos personales y destacando su cariño familiar, a pesar de no convivir frecuentemente.

Las especulaciones sobre una supuesta rivalidad entre Majo Aguilar, de 30 años, y Ángela Aguilar, de 21 años, han rondado durante años, impulsadas por sus exitosas carreras en el regional mexicano. Ángela, esposa de Christian Nodal, negó categóricamente cualquier enemistad en un video reciente, recordando la cercanía que compartían de niñas. Majo, al enterarse, decidió aclarar la situación. “Acabo de ver lo que dijo Ángela y es verdad. De chiquitas éramos muy unidas”, afirmó en Despierta América.

Distancia, pero no rencor entre Majo y Ángela

Majo explicó que la falta de convivencia con Ángela se debe a compromisos laborales, no a conflictos. “La vida nos ha llevado por caminos distintos, no somos tan cercanas ahora”, dijo. Sin embargo, dejó claro que no hay resentimientos. “Le deseo que sea muy feliz, que tenga una vida llena de alegrías”, expresó, recordando a Ángela como “una bebita chiquitita”. Su mensaje refleja el cariño que persiste, a pesar de la distancia.

Hijas de Antonio Aguilar Jr. y Pepe Aguilar, Majo y Ángela crecieron bajo la sombra de sus abuelos, Antonio Aguilar y Flor Silvestre, leyendas del cine y la música mexicana. Ambas han brillado por separado: Majo con su éxito “No voy a llorar”, número 1 en Billboard México Popular Airplay en 2021, y Ángela con “Primero Soy Mexicana”. Aunque colaboraron en 2015 con “Lo busqué”, sus trayectorias han divergido, alimentando especulaciones.

Apoyo en el pasado

Majo ha defendido a Ángela en momentos clave, como en 2022, cuando apoyó a su prima tras la filtración de fotos con Gussy Lau. Ángela también celebró la nominación de Majo a un Premio Lo Nuestro ese mismo año. Estas muestras de apoyo contradicen los rumores de rivalidad.

Reconocida por Forbes entre las 100 mujeres más poderosas de México, Majo Aguilar pidió respeto para su familia. “No hay pleito, solo amor y buenos deseos”, aseguró. Su declaración busca cerrar las especulaciones y celebrar el legado Aguilar.