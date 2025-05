Mafer Ríos contra Dayanara Peralta: “Cuando viene a cantar, ni saluda a nadie»

La actriz Mafer Ríos, jueza del reality ‘Soy el mejor de TC Televisión, causó polémica al cuestionar la educación de la cantante Dayanara Peralta.

Todo se dio durante la transmisión del mencionado reality, donde se escuchaba el tema musical ‘El Karma’ de la artista guayaquileña.

Esto dijo Mafer Ríos de Dayanara

En medio del espacio, Ríos soltó: “Dayanara cuando viene a cantar, no saluda a nadie», despertando sorpresa y risas entres los concursantes y presentadores.

«A mí sí me saluda. Algo le debió haber hecho usted«, le respondió el presentador Jorge Heredia, a lo que Mafer refutó: «No, nada. Al revés, yo fui lunes, ella fue martes. No hay por qué ofenderse».

Estos dichos de la también actriz hacen alusión a su pasada relación con Jonathan Estrada, quien es el actual esposo de Dayanara.

Sobre la música de Dayanara

Además, Mafer Ríos cuestionó el éxito musical que ha tenido la cantante guayaquileña, señalando que solo ha pegado una canción.

«Ay, esa no me la sé. Pónganme la que pegó más. La primera creo que fue, la que escribió Jonathan Luna», dijo al escuchar un tema de Dayanara. Luego, ante las risas de los presentes, añadió: «Afilada he venido. Es que me acuerdo, me acordé… «.

El amor de Mafer Ríos y Jonathan Estrada

Mafer Ríos y Jonathan Estrada mantuvieron un romance hace más de una década, cuando ambos coincidieron como actores de una serie en Ecuavisa. Sin embargo, el paso del tiempo no ha logrado sepultar su historia, ya que muy a menudo vuelve a ocupar titulares en los medios de farándula.

“Con Mafer tampoco yo tuve una relación formal. Vivimos un par de meses, no fueron dos años, la gente cree que vivimos muchos años, fue un par de meses literal. Nunca hubo un formalismo de ambos, solamente disfrutamos el momento”, aseguró Estrada en 2022, añadiendo que él terminó con esa relación. “Creo que es la primera vez que lo digo, yo terminé con ella. Yo fui la persona que terminó a Mafer”, precisó en ese momento.

Dayanara es su esposa

Dayanara Peralta y Jonathan Estrada iniciaron su relación en 2015, cuando ella tenía 18 años y él 28. Tras superar altibajos, como la desaprobación inicial de la madre de ella y una infidelidad de él, se comprometieron en 2020 en una romántica propuesta en la playa.

Se casaron por lo civil el 30 de enero de 2021 en una ceremonia íntima y, posteriormente, por la iglesia el 28 de enero de 2023 en el Santuario de Schoenstatt, Guayaquil.

Ambos se muestran muy enamorados en redes sociales, compartiendo no solo dentro de su hogar, sino también en lo laboral. Hasta el momento, ni Jonathan ni Dayanara se han pronunciado sobre los dichos de María Fernanda Ríos.