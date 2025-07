Maduro celebra liberación de 252 migrantes en canje con Estados Unidos

En un movimiento que pocos anticiparon, Venezuela y Estados Unidos sellaron este viernes un canje de prisioneros que permitió el retorno de 252 migrantes venezolanos desde El Salvador y la liberación de 10 ciudadanos estadounidenses encarcelados en el país caribeño. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, presentó el acuerdo como una “victoria” para su gobierno, mientras denunció supuestas torturas sufridas por los migrantes en la prisión salvadoreña de máxima seguridad, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

El intercambio, que marca un raro episodio de diplomacia pragmática entre dos gobiernos enfrentados, se concretó tras meses de tensiones. Los migrantes, deportados desde EE.UU. a El Salvador a inicios de 2024 por supuestos vínculos con la banda Tren de Aragua, regresaron a Venezuela en dos aviones. Maduro, en un acto televisado desde Caracas, celebró su llegada: “Han vuelto a la patria, liberados de los campos de concentración y tortura de Nayib Bukele”.

Today, we have handed over all the Venezuelan nationals detained in our country, accused of being part of the criminal organization Tren de Aragua (TDA). Many of them face multiple charges of murder, robbery, rape, and other serious crimes.

As was offered to the Venezuelan… pic.twitter.com/teuIT4GiRT

— Nayib Bukele (@nayibbukele) July 18, 2025