Machala despide a deportista y DJ Andy Cabezas que perdió la vida en ataque armado

Andy Stalin Cabezas Landázuri, de 32 años, conocido por su papel como arquero barrial y DJ en la ciudad de Machala, fue asesinado a tiros la noche del martes 26 de agosto junto a su amiga Yuliana Mayeli Corozo Arroyo, de 24 años. El ataque ocurrió en la intersección de las calles Guayas y Octava Norte, cuando ambos se movilizaban en motocicleta. La Policía Nacional investiga este crimen como parte de los recientes hechos de violencia registrados en la provincia de El Oro.

Víctimas reconocidas en su comunidad

Andy Cabezas era una figura popular en varios sectores de Machala. Jugaba como arquero en los clubes Sporting Borussia y CSD La Merced, donde era reconocido por su entrega en la cancha. Además de su pasión por el deporte, Andy también trabajaba como repartidor de alimentos y encomiendas y se desempeñaba como DJ en eventos sociales.

Yuliana Corozo, su acompañante, era vecina y amiga cercana. Ambos fueron interceptados por sujetos armados mientras se desplazaban en motocicleta para realizar una compra, según testimonios recopilados por la Policía.

Ataque armado en el centro de Machala

El ataque se produjo pasadas las 20h00 del martes 26 de agosto en una zona comercial del centro de Machala. De acuerdo con los reportes preliminares, sujetos desconocidos dispararon varias veces contra la motocicleta en la que se movilizaban las víctimas. Andy Cabezas murió en el lugar, mientras que Yuliana fue trasladada con heridas graves al hospital Teófilo Dávila, donde falleció horas después.

Investigación en curso y contexto de violencia

Hasta el momento, no se han reportado detenciones relacionadas con el doble crimen. Las autoridades manejan varias hipótesis, entre ellas un posible ataque selectivo, aunque no se ha confirmado el móvil del hecho.

El asesinato de Andy y Yuliana se suma a otros hechos violentos registrados en la provincia de El Oro, donde se ha reportado un incremento de homicidios y ataques armados en lo que va del año. Organizaciones delictivas y disputas territoriales han sido señaladas como causas del recrudecimiento de la violencia, aunque las investigaciones continúan.

Luto en la comunidad deportiva y social por muerte de Andy Cabezas

Hoy se realizó el sepelio de Andy Cabezas al que acudieron sus familiares y allegados. Su fallecimiento ha generado muestras de dolor y solidaridad en redes sociales por parte de amigos, familiares y compañeros de deporte. En sus cuentas personales, decenas de personas lo recordaron como un joven alegre, trabajador y multifacético, siempre dispuesto a apoyar a su comunidad.

“Era un arquero valiente, un DJ carismático y un repartidor entregado a su trabajo”, señaló un amigo cercano. “No solo perdimos a un deportista, perdimos a un ser humano que representaba lo mejor del barrio”.

La familia ha solicitado respeto y privacidad mientras continúan los trámites legales y el proceso de duelo. (12)