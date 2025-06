Machaka: El cantautor quiteño que expone el sabor de Ecuador con ‘Las +593’

¿Qué es Ecuadorian Sabrosura? Es el ritmo de Machaka, el cantautor quiteño que lidera las listas de Spotify Ecuador con Las +593. En junio de 2025, desde Quito, su música mestiza, con toques de salsa, cumbia y rap, rinde homenaje a las mujeres ecuatorianas, celebrando la identidad nacional.

Machaka, o Martín Proaño Baca, es un fenómeno cultural. Su sencillo Las +593, número uno en lo más viral de Spotify Ecuador, rinde tributo a las mujeres ecuatorianas. “Quise hablar de nuestro orgullo, nuestro lenguaje”, dijo Machaka a diario El Universo. Con 226.500 oyentes mensuales, su música mezcla salsa, cumbia, bolero y rap, como un ceviche: fresco, picante y casero.

Su tema Milagro también brilla en el top viral, con ecos de mar y caña. “Es como ceviche de carrito, puro sabor”, describe Machaka. Su Ecuadorian Sabrosura no imita a Miami o Medellín, sino que suena a Ecuador en estéreo, con raíces en la calle y el barrio.

De la calle al escenario

Hijo de escultores, Machaka creció en un hogar donde el arte era cotidiano. “Mis papás me dieron libertad para crear”, cuenta. Desde 2015, como Machaka (antes Lucas Alma), autoproduce sus canciones. “Machaka se origina porque me gustaba la música tradicional latinoamericana y me interesé por el hiphop y el rap. La salsa, la cumbia, el bolero se metieron en mí por la piel, decidí mezclar los dos mundos”, asegura.

En redes sociales los fans lo celebran: “Las +593 es un himno, ¡puro orgullo ecuatoriano!”. Su música refleja mercados, playas, huecas, conectando con la gente real.

Machaka rinde un homenaje a las mujeres ecuatorianas

Las +593, con el código telefónico de Ecuador, es una oda a las mujeres del país. Con coros de Daniel Vélez, percusión de Mateo Jaramillo y piano de Miguel Sevilla, forma parte de un álbum que llegará en 2025 con diez pistas. “Habrá bolero, cumbia, música andina y salsa”, adelanta Machaka.

Pese a críticas de “puristas” en redes, el tema es un éxito. “Quise responder a canciones para colombianas o boricuas con algo nuestro”, explica. Las +593 captura la esencia ecuatoriana sin filtros.

Videos que son un diario nacional

Machaka cuenta Ecuador desde adentro. En TikTok e Instagram, sus videos muestran mercados, vendedoras, buses, playas sin postureo. “Grabo tomas en 360, a veces desde el techo, para mostrar la canción y la gente”, dice a Diario El Universo. No hay escenografía falsa; todo es auténtico, como un documental de la vida ecuatoriana.

Su estilo, que fusiona lo tradicional con lo moderno, lo alinea con otros artistas como Mirella Cesa, quien también enaltecen el sonido ecuatoriano. Machaka elige lo local en un mundo global. “Mi música es un ceviche de Jipijapa, con maní, aguacate y una cerveza helada”, bromea.

En 2025, con un álbum en camino, Machaka sigue rompiendo esquemas. Las +593 no es solo un hit; es un manifiesto de identidad, un canto a la diversidad y la fuerza de las mujeres ecuatorianas. ¡Sube el volumen y déjate llevar por la Ecuadorian Sabrosura.