Lupita D’Alessio se despedirá definitivamente de los escenarios a finales del 2025

La reconocida cantante mexicana Lupita D’Alessio comunicó una noticia impactante para sus seguidores. En medio de persistentes rumores sobre su salud, la artista anunció su retiro de los escenarios, sorprendiendo a todos. Este inesperado giro marca un punto final en su laureada carrera musical, y la decisión proviene de su propia voluntad.

La artista abordó directamente las especulaciones sobre su estado de salud y su futuro profesional. La cantante compartió un emotivo video en su cuenta oficial de Instagram. «He llorado mucho. Sí me ha afectado emocionalmente, pero Jesucristo, en su inmensa misericordia y gracia, me ha sanado… Este es el último año para mí y mi música», reveló. Esta declaración puso fin a meses de incertidumbre sobre su continuidad en la música.

La verdad de Lupita D’Alessio

El retiro de Lupita D’Alessio obedece a una decisión profundamente personal. No hay motivos de salud que la impulsen, como se especuló desde su hospitalización en marzo. «Estoy sana, mi voz de 71 años está bien. Nadie me obliga a trabajar», enfatizó la artista.

La estrella musical también desmintió rotundamente el supuesto uso de silla de ruedas y respirador. La artista aprovechó su plataforma para corregir la información errónea que circuló recientemente. Además, agradeció el apoyo incondicional de su familia y equipo de trabajo. «Le dije: ‘Jack, ya quiero, este año, ya pararle’. Me dijo ‘ok’”, compartió, mostrando la comprensión de su entorno.

Por último, la popular intérprete anunció que está preparando un adiós memorable para finales del 2025. «No sé cuándo va a ser la última presentación. Si en noviembre o diciembre, no tengo ni idea. Chequen las redes de Bobo”, exhortó a su público.